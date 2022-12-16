Петербургский «Биокад» получил разрешение на клинические исследования препарата нетакимаб

Компания SPH-Biocad получила разрешение от регулятора КНР на проведение клинических исследований оригинального российского препарата с международным непатентованным наименованием нетакимаб. Это лекарство на основе моноклональных антител, которое блокирует провоспалительный цитокин, играющий ключевую роль в патогенезе ряда аутоимунных заболеваний.

В ходе исследования I фазы в Китае будут изучены фармакокинетика, безопасность, переносимость и иммуногенность препарата нетакимаб при его однократном подкожном введении китайским здоровым добровольцам, а также два клинических исследованиях III фазы для оценки эффективности и безопасности подкожного введения препарата у взрослых пациентов с активным анкилозирующим спондилитом и среднетяжелым и тяжелым бляшечным псориазом.

Напомним, что препарат в настоящее время зарегистрирован России, Казахстане, Узбекистане и Белорусии. Полный цикл производства, включая синтез молекул активного действующего вещества, проводится в РФ.

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