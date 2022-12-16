CNN: FIFA отказалась транслировать послание Зеленского перед финалом чемпионата мира

Международная федерация футбола (FIFA) отклонила запрос президента Украины Владимира Зеленского на трансляцию его послания перед финальным матчем на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источник.

По информации CNN, офис президента Украины обращался к FIFA с просьбой запустить трансляцию послания Владимир Зеленского на стадионе в Катаре перед началом финального матча. Неизвестно, предлагал ли офис президента показать прямую трансляцию речи или ее запись.

Как пишет CNN, в офисе президента Украина приняли отказ FIFA c удивлением. «Мы думали, FIFA хотела бы использовать свои площадки для благой цели»,— сказал источник CNN. Он добавил, что переговоры по этому вопросу продолжаются.

Матч финала чемпионата мира в Катаре пройдет 18 декабря между сборными Аргентины и Франции на стадионе «Лусаил». Игра начнется в 18:00 по мск.

Олеся Павленко