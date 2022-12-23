Новые добрые сериалы

В золотой век сериалов их популярность строилась на порочном обаянии антигероев: сериальную повестку определяли такие персонажи, как Тони Сопрано, Тирион Ланнистер и Уолтер Уайт. Но вот на ТВ грянула «новая искренность», и в телешоу прописались симпатичные персонажи, которых мы любим за то, что они добрые.

«Шиттс Крик»

Канада, США, 2015–2020

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Разорившееся семейство Роуз, собрав в пару чемоданов остатки былой роскоши, переезжает в городишко Шиттс Крик, который глава семейства когда-то целиком купил шутки ради. Поселившись в придорожном мотеле, бывшие изнеженные богачи понимают, почем фунт лиха, и узнают, что, помимо голливудских звезд, на свете живут и другие люди. Обитатели Шиттс Крика кажутся спесивым Роузам жуткой деревенщиной. Но довольно скоро они поймут, что это искренние, незлобивые и бескорыстные соседи, без которых им не выжить. Сериал-аутсайдер из Канады критики ругали за «туалетный юмор», но к финальному, шестому сезону он стал хитом и сорвал джек-пот на вручении телепремий «Эмми» — потому что сила в доброте.

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«Тед Лассо»

США, 2020 — настоящее время

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В отличие от «Шиттс Крика», сериал про добродушного футбольного тренера из Америки, которого мстительная английская разведенка наняла потопить футбольный клуб бывшего мужа, выстрелил сразу. Такого успеха не ожидал даже комик Джейсон Судейкис, придумавший своего персонажа на основе старого скетча про разницу между футбольными традициями Англии и Америки. Вдруг оказалось, что в истеричные времена публике нужен именно такой герой — с буддистским спокойствием отвечающий на тычки и окрики улыбкой и каким-нибудь дурацким каламбуром и призывающий всех объединяться и жить дружно.

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«После жизни»

Великобритания, 2019–2022

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Новый сериальный тренд «назад к доброте» учуял даже самый циничный британский комик Рики Джервейс, когда-то создавший тупого бюрократа Дэвида Брента, антигероя сериала «Офис». В новом шоу Джервейс не перестал цинично скалиться: его герой, провинциальный журналист, после смерти жены начинает считать мир ужасной дырой и подумывает о суициде. Но и у этого законченного мизантропа в конечном счете открываются глаза, когда он обнаруживает вокруг людей, искренне пытающихся скрасить его унылое существование.

«Мандалорец»

США, 2019 — настоящее время

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Первый сериал в истории легендарной франшизы «Звездные войны» выстрелил зрителям в самое сердце, когда дал в попутчики безжалостному охотнику за головами Беби Йоду — зеленое ушастое существо младенческого возраста с умильными глазами-блюдцами. Ради спасения младенца от супостатов суровый воин из племени мандалорцев, скрывающий лицо под шлемом, нарушает законы своей гильдии и пускается в бега: ему было велено доставить жестокому заказчику зеленое существо для опытов, а он вместо этого спас младенца и стал ему отцом — да пребудет с ним Сила.

«Удивительные истории»

США, 2020

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Антология Стивена Спилберга с таким названием впервые вышла в эфир в 1985 году и состояла из мелодрам высокой степени пронзительности, комедийных страшилок, военного кино и несложных детективов. В 2020-м ее перезапустили создатели «Однажды в сказке» Эдвард Китсис и Адам Хоровиц и уловили главную особенность оригинала — романтически-сентиментальное настроение, которым у Спилберга были пропитаны все его фантастические истории. Вышло старомодное шоу, состоящее по большей части из семейных баек, от которых так фонит восьмидесятнической милой сентиментальностью, что даже сверхъестественная составляющая уходит на второй план.

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«Уборщица. История матери-одиночки»

США, 2021

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История про деву в беде, сбежавшую от мужа-насильника с крошечной дочкой на руках, стала очередным феноменом «нового доброго ТВ». В лучших диккенсовских традициях героиня постоянно попадает из огня да в полымя, устроившись в клининговое агентство на тяжелую и низкооплачиваемую работу. Но в жестоком мире, который не склонен к сантиментам, все время находятся великодушные покровители, готовые выручить ее из беды. Это убаюкивающее терапевтическое зрелище для тех скорбных духом, кому необходим глоток оптимизма,— то есть по нынешним временам почти для всех.

«Эйджей и королева»

США, 2020

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Тот же сюжет, что и в «Мандалорце», только вместо путешествующего воина здесь по городам и весям колесит дрэг-квин на мели, которую самозабвенно играет Ру Пол. В качестве потерянной сиротки, нуждающейся в защите, выступает нахальная девчонка Эйджей, которая рядится под мальчика: ее мать-наркоманку в очередной раз замели копы и ей необходимо добраться в Техас «к дедуле». Королева едет на провинциальный конкурс, чтобы сорвать главный куш в 25 тыс. и начать жизнь заново — и категорически не хочет брать на себя обузу в виде бесхозного дитяти. Но доброту не спрячешь за слоем грима и сценическими блестками — так что приготовьте свои носовые платки, и эта добрейшая история возьмет вас за горло.

«Благие знамения»

Великобритания, США, 2019 — настоящее время

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История ангела Азирафеля и демона Кроули базируется на посылке, что творимые ими добро и зло все время обнуляют друг друга, а значит, лучше не напрягаться, а просто посылать на небеса и в ад поддельные отчеты о проделанной работе. Их безупречный план дает сбой, когда на земле грядет Армагеддон, так что закадычным приятелям из разных надмирных ведомств приходится засучить рукава и спасать эту бестолковую планету, где они так уютно прижились. Нил Гейман экранизировал свое совместное творение с Терри Пратчеттом с трогательной дотошностью из уважения к почившему соавтору, а Дэвид Теннант и Майкл Шин продемонстрировали в нем поистине неземную совместную экранную «химию».

«Энн»

Канада, 2017–2020

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Канадский сериал про рыжую девчонку из сиротского приюта. Ее богатое воображение отталкивает потенциальных удочерителей, потому что Энн слишком много болтает и открывается всему на свете — каждому чудесному впечатлению. По ошибке ее отправляют жить к старику-фермеру и его набожной сестре, которым был нужен мальчик для помощи по хозяйству. Но просто так выставить девчонку за дверь старики не могут — и начинается история, в которой никакие зло и несправедливость не могут противостоять широко распахнутым глазам и незлобивому нраву рыжей сироты. Фанаты «Энн из Зеленых крыш» (роман 1908 года, по которому снят сериал) сопели от умиления три сезона, а когда шоу закончилось, начали писать петиции, требуя продолжения: дайте еще доброты!

«Джек Ричер»

США, 2022 — настоящее время

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Отставной полицейский Ричер ночует в мотелях, одевается в секонд-хендах и разъезжает по одноэтажной Америке на автобусах — это правильный парень, ответственный и чистоплотный. Именно поэтому он все время влипает в истории и помогает простым добрым людям в забытой богом глубинке обуздать каких-нибудь подлых убийц и коррупционеров. Эту образцовую американу сочинил англичанин Ли Чайлд — в основе его подхода лежала ирония по отношению к жанру нуар, но быстро улетучилась. Всего вышло 27 детективов о добродушном громиле, который живет и действует без фиги в кармане и не грешит моральной амбивалентностью,— то есть впереди большой задел доброты, подкрепленной крепкими кулаками Ричера.

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