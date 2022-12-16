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Коммерсантъ FM
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Суд признал сына экс-совладельца «Открытия» Дмитрия Минца банкротом

Арбитражный суд Москвы 15 декабря признал Дмитрия Минца, сына экс-совладельца «Открытия» Бориса Минца, несостоятельным. В отношении него начали процедуру реализации имущества. Это следует из данных Федресурса.

Дмитрий Минц

Дмитрий Минц

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Дмитрий Минц

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Процедуру банкротства в отношении Дмитрия Минца начали со второго раза. В первый раз Промсвязьбанк заявил о неисполнении поручительства по кредиту на сумму $20 млн в феврале 2020 года. Однако производство по делу прекратили после отправки спора о взыскании этой суммы на новое рассмотрение Вторым кассационным судом.

Во второй раз Промсвязьбанк подал новое заявление о банкротстве в октябре того же года. Его включили в реестр кредиторов с долгом в размере 1,5 млрд руб., в отношении господина Минца начали процедуру реструктуризации долгов.

Дмитрий Минц вместе с братом Александром Минцем проходит обвиняемым по уголовному делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Они заочно арестованы, их объявили в международный розыск, как и другого фигуранта дела, экс-председателя правления «Открытия» Евгения Данкевича.

По данным следствия, братья Минцы вместе с Евгением Данкевичем в 2017 году заключили заведомо невыгодную для «Открытия» сделку. Они приобрели на Мосбирже по завышенной стоимости биржевые облигации O1 Group Finance стоимостью 40 млрд руб. Следствие установило, что таким образом в интересах Минцев было растрачено 34 млрд руб.

В 2019 году в отношении Бориса Минца был подан иск в Высокий суд Лондона. Истцы — «Траст» и «Открытие» — полагают, что господин Минц обманул кредиторов, что стало следствием краха банка. По решению суда в пользу России должно перейти $850 млн. Однако в декабре адвокаты Бориса Минца заявили, что их взыскание невозможно, поскольку российские банки находятся под британскими санкциями.

Анастасия Ларина

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