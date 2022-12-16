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В Тюменском учебном центре скончался мобилизованный житель Прикамья

В Тюменском военном учебном центре скончался 34-летний мобилизованный житель Косинского района. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник в учебном центре.

По факту смерти военнослужащего проводится проверка. В настоящий момент известно, что следов насильственной смерти или суицида не обнаружено. На протяжении всего периода пребывания в Тюмени мобилизованный ни разу не обращался к медикам, жалоб на состояние здоровья не зафиксировано.

В департаменте информационной политики администрации губернатора подтвердили факт смерти мобилизованного и сообщили, что его семью возьмут на контроль специалисты краевого минсоцразвития, ей будет оказана всяческая поддержка, в том числе помощь с организацией похорон. Министерством обороны семье будет выплачена страховка в связи со смертью военнослужащего при исполнении служебных обязанностей.

Это уже второй случай гибели мобилизованного из Прикамья. В конце ноября в этом же учебном центре скончался мобилизованный житель Пермского края Дмитрий Мошев.

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