Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России на заседании 16 декабря принял решение оставить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Как отмечается в пресс-релизе регулятора, текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, при этом проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными.

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Накануне заседания многие эксперты сходились во мнении, что Центробанк займет выжидательную позицию. Как отмечали аналитики Telegram-канала MMI, ЦБ начнет повышать ставку лишь в тот момент, когда увеличение инфляционного давления станет более очевидным. Это может произойти в феврале или позже.