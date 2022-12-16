Застройщика обязали законсервировать недостроенный «Дом у озера» в Нижнем Новгороде

Суд обязал застройщика аконсервировать недостроенный объект – жилой комплекс «Дом у озера» на улице Архангельской в Нижнем Новгороде. Работы на площадке приостановлены с 2019 года.

«Дом у озера» начала строить еще в 1990-е годы компания «Гринлес», которая позже обанкротилась. В 2017 году работы на объекте возобновило ООО «Вселенная НН», но завершить строительство тоже не смогло.

Консервации долгостроя добивался прокурор Канавинского района после обследования территории. Было установлено, что конструкции дома не защищены, из-за чего несущие стены могут разрушиться и упасть на прохожих.

Анастасия Еремина