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Коммерсантъ FM
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В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум на 1 млн литров воды

В берлинском отеле Dom Aquaree лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум AquaDom. Он вмещал 1 млн литров воды, в нем плавали 1,5 тыс. рыб.

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Вид на отель Dom Aquaree после инцидента с аквариумом

Вид на отель Dom Aquaree после инцидента с аквариумом

Фото: Reuters / Michele Tantussi

Лопнувший аквариум в берлинском отеле

Лопнувший аквариум в берлинском отеле

Фото: соцсеть / tnn / dpa Picture-Alliance / AFP

Посетители у аквариума в 2003 году

Посетители у аквариума в 2003 году

Фото: Franka Bruns / AP

Работники экстренных служб устраняют последствия на улице возле отеля

Работники экстренных служб устраняют последствия на улице возле отеля

Фото: Reuters / Michele Tantussi

Лежащие на улице осколки и обломки от аквариума

Лежащие на улице осколки и обломки от аквариума

Фото: Christoph Soeder / dpa / AP

Гости отеля с чемоданами

Гости отеля с чемоданами

Фото: Reuters / Michele Tantussi

Работа экстренных служб возле отеля

Работа экстренных служб возле отеля

Фото: Reuters / Michele Tantussi

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Вид на отель Dom Aquaree после инцидента с аквариумом

Фото: Reuters / Michele Tantussi

Лопнувший аквариум в берлинском отеле

Фото: соцсеть / tnn / dpa Picture-Alliance / AFP

Посетители у аквариума в 2003 году

Фото: Franka Bruns / AP

Работники экстренных служб устраняют последствия на улице возле отеля

Фото: Reuters / Michele Tantussi

Лежащие на улице осколки и обломки от аквариума

Фото: Christoph Soeder / dpa / AP

Гости отеля с чемоданами

Фото: Reuters / Michele Tantussi

Работа экстренных служб возле отеля

Фото: Reuters / Michele Tantussi

Как сообщает Der Spiegel, в результате инцидента пострадали два человека. Их госпитализировали. Раздался громкий шум, на улицу вылетели части фасада отеля, вылилась вода, пишет издание.

Сейчас на месте происшествия работают спасательные службы, в общей сложности примерно 100 человек. AquaDom открыли в 2003 году, стоимость проекта — €12,8 млн. Высота аквариума составляет 16 м, диаметр — 11,5 м. В нем плавало около 100 видов рыб. Проектировал аквариум Сергей Чобан. В частности, в России по его проекту построили комплекс высоток «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити».

Полина Собакина

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