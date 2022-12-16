В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум на 1 млн литров воды

В берлинском отеле Dom Aquaree лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум AquaDom. Он вмещал 1 млн литров воды, в нем плавали 1,5 тыс. рыб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вид на отель Dom Aquaree после инцидента с аквариумом Фото: Reuters / Michele Tantussi Лопнувший аквариум в берлинском отеле Фото: соцсеть / tnn / dpa Picture-Alliance / AFP Посетители у аквариума в 2003 году Фото: Franka Bruns / AP Работники экстренных служб устраняют последствия на улице возле отеля Фото: Reuters / Michele Tantussi Лежащие на улице осколки и обломки от аквариума Фото: Christoph Soeder / dpa / AP Гости отеля с чемоданами Фото: Reuters / Michele Tantussi Работа экстренных служб возле отеля Фото: Reuters / Michele Tantussi Следующая фотография 1 / 7 Вид на отель Dom Aquaree после инцидента с аквариумом Фото: Reuters / Michele Tantussi Лопнувший аквариум в берлинском отеле Фото: соцсеть / tnn / dpa Picture-Alliance / AFP Посетители у аквариума в 2003 году Фото: Franka Bruns / AP Работники экстренных служб устраняют последствия на улице возле отеля Фото: Reuters / Michele Tantussi Лежащие на улице осколки и обломки от аквариума Фото: Christoph Soeder / dpa / AP Гости отеля с чемоданами Фото: Reuters / Michele Tantussi Работа экстренных служб возле отеля Фото: Reuters / Michele Tantussi

Как сообщает Der Spiegel, в результате инцидента пострадали два человека. Их госпитализировали. Раздался громкий шум, на улицу вылетели части фасада отеля, вылилась вода, пишет издание.

Сейчас на месте происшествия работают спасательные службы, в общей сложности примерно 100 человек. AquaDom открыли в 2003 году, стоимость проекта — €12,8 млн. Высота аквариума составляет 16 м, диаметр — 11,5 м. В нем плавало около 100 видов рыб. Проектировал аквариум Сергей Чобан. В частности, в России по его проекту построили комплекс высоток «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити».

Полина Собакина