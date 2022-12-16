Экс-главу управления по делам образования Троицкого района осудили за хищение

Троицкий городской суд огласил приговор по уголовному делу бывшей начальницы управления по делам образования администрации Троицкого района, обвиняемой в хищении бюджетных средств. Она признана виновной в 19 эпизодах мошенничества. Ей назначено три года лишения свободы условно со штрафом в 150 тыс. руб., сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Установлено, что чиновница в 2019–2022 годы обнаружила неизрасходованные средства на расчетных счетах девяти образовательных организаций Троицкого района. Вместе с главным бухгалтером управления по делам образования она издавала приказы о поощрении директоров школ и детских садов, необоснованно завышая им размер премий.

После этого главный бухгалтер требовала от руководителей организаций перечислять необоснованно завышенные выплаты на своей счет якобы для нужд ведомства. Половину получаемых средств она переводила на счет руководителя управления. Таким соучастницы похитили 401 тыс. руб.

В ходе предварительного следствия начальница управления по делам образования заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и возместила ущерб. Уголовное дело в отношении ее соучастницы выделено в отдельное производство.