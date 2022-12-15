Реклама встает под щиты

Участники рекламного рынка обвинили городские власти ЗАТО Саров в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и просят привлечь главу города Алексея Сафонова к уголовной ответственности. Бизнесмены считают, что мэрия незаконно в одностороннем порядке расторгла с ними договоры о размещении билбордов из-за отказа отдать все рекламные площади под социальную рекламу. Мэрия утверждает, что пункт о социальной рекламе был одним из главных критериев при проведении конкурсов, но доказать в арбитраже свою правоту чиновники не смогли. За время судебных споров сроки контрактов истекли, рекламщики говорят, что понесли убытки. Чиновники утверждают, что даже после истечения сроков контракта предприниматели продолжали размещать рекламу, но перестали платить в бюджет, нанеся ему ущерб на 4,5 млн руб., о чем заявлено в правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока чиновники и бизнес выясняют отношения, рекламные щиты простаивают

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Пока чиновники и бизнес выясняют отношения, рекламные щиты простаивают

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Представители рекламных компаний «Ударник» и «2 Аякса» из ЗАТО Саров (Российский федеральный ядерный центр) обратились в Генеральную прокуратуру с заявлением, что администрация города в лице главы Алексея Сафонова препятствует их законной предпринимательской деятельности. Они требуют от Генпрокуратуры привлечь чиновника к уголовной ответственности по ст. 169 УК РФ. Также они направили письма в Госдуму РФ и группу компаний Росатом, чтобы поставить их в известность о ситуации.

Редакции «Ъ-Приволжье» предприниматели сообщили, что администрация города незаконно, по их мнению, расторгла договоры на право размещения рекламных щитов и не спешит проводить новые торги.

Существующие рекламные места мэрия разыграла на аукционе еще в 2017 году. Победителями стали компании ООО «Ударник» и ООО ГК «2 Аякса», которые ежегодно вносили в бюджет 4 млн руб. в качестве арендных платежей. При проведении конкурса одним из условий торгов было согласие предпринимателей по требованию мэрии размещать на своих носителях социальную рекламу наряду с коммерческой. Однако с назначением Алексея Сафонова главой города в ноябре 2020 года и его заместителя Леонида Бородулина в 2021-м ситуация изменилась, сказано в сообщении. Господин Бородулин ранее работал замдиректора ООО «Саровинвест», которое также участвовало в торгах 2017 года.

«Буквально через месяц после назначения чиновников в рекламные агентства из администрации пришло письмо с требованием разместить на поверхностях всех щитов социальную рекламу с августа до конца года. При этом мэрия умудрилась перепутать даже их количество», — отметили авторы обращения.

Они предложили мэрии объяснить методику подсчета и ждали от властей социальную рекламу, которую были готовы разместить. Однако в оговоренные сроки материалы предоставлены не были, при этом мэрия в одностороннем порядке расторгла договоры с ООО «Ударник» и ООО ГК «2 Аякса».

«С сентября 2021 года предприниматели вынуждены были фактически остановить работу, понеся убытки по неисполненным договорам, материальные и репутационные потери», — сказано в письме.

Представители компаний обжаловали действия администрации Сарова в арбитражном суде Нижегородской области. В обоих случаях одностороннее расторжение контрактов было признано незаконным.

Саровские власти в суде пытались доказать, что комитет по управлению городским имуществом требовал у предпринимателей технические требования к материалам для размещения, но не получил их. Чиновники считают, что агентства вообще не планировали публиковать социальную рекламу и предоставлять под нее рекламные площади. Доказать свою правоту в арбитраже им не удалось.

За время судебного разбирательства срок договоров с предпринимателями на право размещения билбордов истек. Новые аукционы администрация Сарова не проводит, объясняя задержку разработкой новой схемы размещения рекламных конструкций.

В администрации Сарова с доводами рекламщиков категорически не согласны. Там утверждают, что победители торгов в 2017 году пообещали размещать на щитах 100% социальной рекламы, что и стало ключевым критерием отбора.

В 2021 году Саров отмечал 330-летие города, а градообразующий Российский федеральный ядерный центр — 75-летний юбилей. Мэрия обратилась к агентствам с просьбой разместить социальную рекламу в качестве украшения города к праздникам, запросив у них технические характеристики щитов для печати баннеров. В ответном письме компании сообщили, что требование размещения 100% социальной рекламы «выходит за рамки договоренностей», запрашиваемые характеристики предоставлены так и не были.

«Переписку затянули на несколько месяцев, администрация расценила это как отказ и приняла решение о расторжении договоров с ГК "2 Аякса" и "Ударником"», — сообщили в мэрии на запрос „Ъ“.

Там также рассказали, что для запуска новой схемы размещения рекламных щитов необходимо сначала снести старые. Аукцион на снос выиграла компания «Мартин», аффилированная с «Ударником» и ГК «2 Аякса». Она сначала снизила цену контракта на 70%, а затем заявила, что не может его исполнить. Чиновники считают, что предприниматели умышленно затягивают проведение новых торгов.

В мэрии также говорят, что по истечении контрактов «Ударник» и ГК «2 Аякса» продолжили размещать рекламу на своих щитах, но перестали платить в городской бюджет. Сегодня их общая задолженность превысила 4,5 млн руб., подсчитали в мэрии.

«По факту ГК "2 Аякса" и "Ударник" ведут незаконную предпринимательскую деятельность, продавая рекламные места без соответствующих разрешений. Получается, что они систематически совершают административные правонарушения и наносят ущерб бюджету Сарова», — подчеркнули в мэрии. Администрация направила соответствующие обращения в правоохранительные органы.

Роман Рыскаль