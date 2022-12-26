Нескучный фитнес

Российский бренд спортивного оборудования Desire Fitness активно продвигает здоровый образ жизни и домашние тренировки, ставшие в последние годы особенно актуальными из-за того, что многие перестали ходить в зал.

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Идея проекта появилась у его основателя Сергея Глухова, когда он начал искать оборудование для тренировок, чтобы поставить у себя дома. Оказалось, что подходящих предложений немного, а отечественных почти нет. К тому же в большинстве случаев предлагался банальный спортинвентарь, Сергей же хотел, чтобы тренажеры не портили интерьер, вписывались в него, были на виду и спорт стал неотъемлемой частью жизни. Так родилась коллекция Desire Fitness. В компании считают, что с эффектным оборудованием, которое всегда перед глазами, заниматься становится проще, появляется здоровая привычка, желание двигаться дальше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренажер Desire Prime Print с принтом по мотивам произведения Рене Магритта на задней панели от Fitness Desire

Фото: Fitness Desire Тренажер Desire Prime Print с принтом по мотивам произведения Рене Магритта на задней панели от Fitness Desire

Фото: Fitness Desire

Проект, родившийся из конкретной задачи, продолжает расти и развиваться, увеличивая географию присутствия, расширяя ассортимент и завоевывая новые сегменты рынка. Модельный ряд пополняется авторскими разработками, которые изначально создавались для конкретных проектов и заказчиков. Например, в нем появились дизайнерский балетный станок и система Eco Rack, давшая старт большим спортивным комплексам с расширенным функционалом. Эта линейка включает уже не только оборудование, но и мебель для хранения спортинвентаря, выполненную в том же стиле. И станок, и комплекс были сделаны на заказ для загородного дома с большим фитнес-залом. Тут же находилась зона с тренажерами (Desire Fitness работает со многими крупными фабриками и при необходимости помогает с комплектацией), бильярд и TV-лаундж. Компанию попросили спроектировать не только спортивную часть, но и другие группы в этой зоне, чтобы объединить ее стилистически. В итоге в портфолио бренда появились вариации мебели, которые можно использовать как стойки под ТВ или аудиосистему, фитнес-зеркало с полочками и креплениями для инвентаря. У компании есть как своя дизайн-студия Desire Fitness Studio, так и возможность работать с дизайнерами напрямую или через заказчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гантели с изменяемой нагрузкой Desire Frame Фото: Desire Frame Гири Wood Frame из дерева и стали Фото: Fitness Desire Следующая фотография 1 / 2 Гантели с изменяемой нагрузкой Desire Frame Фото: Desire Frame Гири Wood Frame из дерева и стали Фото: Fitness Desire

Desire Fitness выпускает все необходимое для обустройства домашней фитнес-зоны: от инвентаря и оборудования до аксессуаров, вроде брендированных полотенец и кашпо. У марки появились и предложения для небольших квартир-студий (новинка этой осени — линейка Compact, облегченная и простая в установке и транспортировке). Компания предлагает свое приложение для iOS с комплексом тренировок (а дизайн стоек продуман так, чтобы было удобно закрепить гаджет). К тому же есть партнерская программа с сертифицированным тренерским составом — с бесплатным пилотным занятием и возможностью дальнейших тренировок офлайн или онлайн. Увидеть и протестировать системы Desire Fitness можно в шоуруме компании в Casa Ricca Expo.

Марина Волкова