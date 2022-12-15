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Rolls-Royce представил спецверсию седана Phantom

Компания Rolls-Royce представила спецверсию седана Phantom — линейку The Six Elements, созданную придворным подразделением Bespoke совместно с британским художником Сашей Джафри.

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Rolls-Royce Phantom Extended Series II The Six Elements

Rolls-Royce Phantom Extended Series II The Six Elements

Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Phantom Extended Series II The Six Elements: Water

Rolls-Royce Phantom Extended Series II The Six Elements: Water

Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Phantom Extended Series II The Six Elements: Water

Rolls-Royce Phantom Extended Series II The Six Elements: Water

Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Phantom Extended Series II The Six Elements: Water

Rolls-Royce Phantom Extended Series II The Six Elements: Water

Фото: Rolls-Royce

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Rolls-Royce Phantom Extended Series II The Six Elements

Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Phantom Extended Series II The Six Elements: Water

Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Phantom Extended Series II The Six Elements: Water

Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Phantom Extended Series II The Six Elements: Water

Фото: Rolls-Royce

Автомобили посвящены пяти стихиям (земля, вода, огонь, ветер и воздух) и человечеству, а также самой большой картине в мире — работе Саши Джафри The Journey of Humanity, которая официально включена в Книгу рекордов Гиннесса. С картиной перекликается оформленная вручную «Галерея» на передней панели, а также особый декор кузова.

Визуально отличить модели исполнения The Six Elements можно по особому цвету кузова, уникальной декоративной линии кузова Coachline, гравировкой на пьедестале статуэтки «Дух экстаза». В комплекте с машиной владельцы получат особый NFT-токен, который обладатели автомобиля могут продавать по своему усмотрению.

Вырученные от продажи седанов Rolls-Royce Phantom Extended Series II The Six Elements и невзаимозаменяемых токенов будут направляться на благотворительность. Только с продажи автомобилей британский автопроизводитель получил более миллиона долларов.

Максим Вершинин

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