В Орле предприниматель получил восемь лет колонии за похищение человека и мошенничество

Заводской райсуд Орла признал предпринимателя Михаила Кирюхина виновным в похищении человека (ч. 2 ст.126 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как рассказали в региональном управлении СКР, ему назначено восемь лет колонии строгого режима.

Уголовное дело против Михаила Кирюхина было возбуждено в сентябре 2016 года. Следствие считало, что летом 2006-го предприниматель выявил недостачу товарно-материальных ценностей на принадлежащем ему складе на сумму свыше 1 млн руб., после чего, заподозрив в этом работника склада Дмитрия Коссова, похитил его, поместив в кузов грузового автомобиля, а затем в подвальное помещение одного из жилых домов. Бизнесмен также угрожал ему, считали в СКР.

Эпизод мошенничества связан с событиями 2013-2014 годов, когда Михаил Кирюхин ввел в заблуждение своего знакомого Николая Чеплова путем злоупотребления доверием и получил от него денежные средства в общем размере свыше 89 млн руб., которые обратил в свою пользу.

Впервые Михаила Кирюхина задержали сразу после возбуждения уголовного дела, но через месяц освободили, после чего он скрылся. Предпринимателя объявили в международный розыск и задержали лишь в апреле 2021-го. До вынесения приговора он находился под стражей. Мужчина отрицал вину и то, что он скрывался от следствия.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ».

Сергей Толмачев