«Личный счет»

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает, о чем свидетельствует сделка, заключенная между компанией и девелопером Sminex.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

2022 год стал годом больших и неожиданных сделок. На рынке общепита — смена владельца McDonald’s и ребрендинг, который еще долго будет вызывать споры. В столичном автомобилестроении событием стало возрождение бренда «Москвич». Не забудем переуступку сотен магазинов одежды испанской Inditex ближневосточному франчайзи и десятки подобных новостей. Все это следствие мощного санкционного давления и массового исхода западного бизнеса.

На рынке девелопмента, кажется, обошлось без подобных потрясений, но громкие сделки все же были. Так, наиболее заметным событием стала продажа знаменитой компании «Интеко». Банк непрофильных активов «Траст» продал ее за 38 млрд руб. девелоперской компании Sminex Алексея Тулупова. И эта сделка стала крупнейшей в сегменте слияний и поглощений на рынке девелопмента с 2015 года.

Хотя еще пять лет назад «Интеко» не казался таким привлекательным активом. Компания была в преддефолтном состоянии, а сейчас это один из самых эффективных девелоперов в бизнес- и премиальном сегменте. Поэтому условия соглашения между «Трастом» и «Интеко» кажутся более чем разумными, говорит партнер Nikoliers Владимир Сергунин: «Сумму сделки считаю суперадекватной. На начало года у "Интеко" было порядка 2 млн кв. м жилых проектов. И как мы помним, год назад сделка по продаже не состоялась из-за жалобы миноритарного акционера. Хотя уже тогда было ясно, что интерес к сделке был огромный. Но то, что она произошла сейчас и по столь высокой стоимости, я считаю, здорово. Она очень четко отражает веру девелоперов в рынок и определяет прошедший спад как временный, неотражающий стратегию рынка».

Под управлением «Траста» «Интеко» одна из первых перешла на эскроу-счета, стала применять BIM-технологии. А еще избавилась от собственного генподрядчика, перейдя к классической схеме работы девелоперов, когда исполнители работ выбираются на публичных торгах. Сегодня это компания, показывающая высокую рентабельность активов и собственного капитала.