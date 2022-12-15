«Жизньмарт» рассматривает открытие своих магазинов в Казахстане и Узбекистане

Уральская сеть «Жизньмарт» может открыть по франшизе магазины в Казахстане и Узбекистане. Об этом рассказала директор по франчайзингу компании Ксения Лысенко в рамках круглого стола ИД «Коммерсантъ-Урал» «Ритейл: итоги года». В частности, в октябре представители компании посещали в Казахстан, чтобы оценить специфику местного рынка и потенциальных конкурентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«У нас остались хорошие впечатления от поездки, но, тем не менее, появились и опасения, насколько формат магазинов "Жизньмарт" будет востребован в Казахстане. Все-таки в России востребована готовая продукция, не требующая времени на приготовлении, а в Казахстане развита культура приготовления домашней еды. Поэтому мы нашли разработали предложение по мастер-франшизе и хотим найти партнера, который будет единственным человеком, представляющим интересы компании. Он, в том числе, должен понимать специфику местного рынка», — заявила «Ъ-Урал» госпожа Лысенко.

Она добавила, что те предприниматели, кто захочет открыть магазины по франшизе, должны быть готовы потратить на развитие и популяризацию сети в другой стране 5-7 лет.

Ранее владелец сети Иван Зайченко заявлял о планах открыть супермаркеты «Жизньмарт» в Дубае (ОАЭ), а затем и в других эмиратах. В планах компании создать в ОАЭ управляющую компанию и инвестировать в открытие собственного магазина, а также рассматривается продажа франшиз. От будущего инвестора потребуется проживание в стране, а также инвестиции в размере $100-200 тыс. в течение 12-18 месяцев.

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