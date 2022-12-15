Житель Хабаровска получил 12,5 лет по делу о госизмене

Хабаровский краевой суд приговорил местного жителя Вячеслава Мамукова к 12 годам и шести месяцам колонии по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Как сообщили в ФСБ, осужденный пытался продать спецслужбам Украины секретные данные о транспортной инфраструктуре.

В сообщении Центра общественных связей ФСБ говорится, что Вячеслав Мамуков имел доступ к информации, представляющей гостайну, и, связавшись через интернет с представителями спецслужбы Украины, предложил передать им сведения за денежное вознаграждение. Однако должность и место работы Вячеслава Мамукова не уточняется.

В соответствии с решением Пятого апелляционного суда общей юрисдикции приговор вступил в законную силу.