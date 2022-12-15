Сбербанк запретил переводы в другие банки через банкоматы

Денежные переводы из Сбербанка в другие кредитные организации больше недоступны с использованием банкоматов. Устройства предлагают воспользоваться услугой через приложение «Сбербанк онлайн». Причины неизвестны.

На изменения обратило внимание «РИА Новости». В колл-центре банка подтвердили, что переводы больше нельзя совершать через банкоматы. На сайте банка указано два способа переводов средств на карту клиента другого банка — через приложение и веб-версию «Сбербанка онлайн».

Ведущие производители банкоматов NCR и Diebold Nixdorf ушли из России на фоне ввода войск на Украину. В связи с этим Центробанк в сентябре представил «дорожную карту» по выводу на рынок отечественных банкоматов. Серийное производство запланировано на первый квартал 2023 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Банкоматы системы Калашникова».

Леонид Уварчев