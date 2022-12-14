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Бывшего ректора премируют сроком

Экс-главу ВГТУ предложили отправить в колонию на восемь лет

Подходит к концу рассмотрение уголовного дела бывшего ректора Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) и депутата регионального парламента Сергея Колодяжного. По мнению обвинения, его надо отправить в колонию общего режима на восемь лет за присвоение 58 млн руб. преподавательских премий и взыскать с него эту сумму. Обвинитель предложил зачесть ему в срок отбывания наказания время, которое подсудимый провел под стражей и домашним арестом. По подсчетам «Ъ-Черноземье», господину Колодяжному могут зачесть больше двух с половиной лет.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Ленинском райсуде Воронежа вчера начались прения по уголовному делу о присвоении 58 млн руб. преподавательских премий бывшим ректором ВГТУ 44-летним Сергеем Колодяжным. В ходе заседания выступил лишь гособвинитель, который попросил признать подсудимого виновным в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 160 УК РФ, и отправить его в колонию общего режима на восемь лет.

Почему Сергея Колодяжного дважды отправляли в СИЗО

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», уголовное дело в отношении Сергея Колодяжного было возбуждено региональным управлением Следственного комитета России (СКР) в начале 2020 года. На основе материалов местного УФСБ ему тогда вменяли взятку и мошенничество (ст. 290 и ст. 159 УК РФ). В итоговом варианте господина Колодяжного обвинили в том, что он в 2015–2020 годах, используя служебное положение, выписывал премии более чем 180 штатным сотрудникам, а после деньги присваивал.

Дело начало рассматриваться в Ленинском райсуде Воронежа в феврале этого года. В ходе судебного следствия были допрошены 182 свидетеля, в том числе сотрудники и члены руководящего состава ВГТУ — проректоры Лариса Перевозчикова и Александр Колосов и нынешний ректор Дмитрий Проскурин. «Все допрошенные свидетели подтвердили факты незаконного начисления стимулирующих выплат и последующие передачи их Сергею Колодяжному. Показания согласуются между собой и с другими доказательствами по делу. В связи с этим отсутствуют основания сомневаться в их достоверности и объективности»,— заявил в прениях прокурор Владимир Григорьев. Всего в ходе следствия были допрошены почти 200 человек.

Следователи установили точную сумму безналичных переводов от подчиненных на банковский счет Сергея Колодяжного. Она составила 1,65 млн руб. Обвинение считает доказанной также и общую сумму ущерба в 58 млн руб., подтвержденную бухгалтерской документацией, банковскими сведениями и заключением экспертиз. Деньги ректор, как уточнил гособвинитель, получал преимущественно налично под предлогом несения расходов на текущую деятельность университета.

Прокурор Владимир Григорьев в прениях отметил, что не могут быть приняты во внимание аргументы защиты Сергея Колодяжного о том, что тот не имел отношения к начислению премий сотрудникам университета, в том числе к составу тех, кто подлежит премированию. Защита указывала, что решение принимала специальная комиссия. По мнению обвинения, формально комиссия была создана пять лет назад, но реально действовать начала только в феврале 2020 года.

Прокурор попросил суд удовлетворить в полном объеме гражданский иск на всю сумму ущерба с подсудимого в пользу департамента финансов Воронежской области. Гособвинитель считает нужным обратить взыскание на автомобиль подсудимого марки Ford и на его ранее арестованные деньги — 2,4 млн руб. и более $1 тыс.

Что экс-ректор ВГТУ говорил о расследовании в отношении него

В качестве смягчающих обстоятельств прокурор попросил учесть наличие у экс-ректора малолетнего ребенка и положительные характеристики, почетные грамоты, а также медали. По мнению прокурора, господину Колодяжному можно засчитать в качестве отбытого наказания время, которое он провел под стражей и домашним арестом. По подсчетам «Ъ-Черноземье», господину Колодяжному могут зачесть больше двух с половиной лет.

Сергей Колодяжный вину не признает. Его защитники начнут выступления на следующем заседании. Пока со СМИ они предпочли не общаться.

Сергей Толмачев

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