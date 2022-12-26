Зеленый приют

Во французской столице, следуя призыву городских властей озеленять мегаполис, открыли бутик-отель Rosalie с экологической концепцией от дизайнера Марион Мелендер и садом, открытым для всех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьеры бутик-отеля Rosalie

Фото: Christophe Coenon / Rosalie Интерьеры бутик-отеля Rosalie

Фото: Christophe Coenon / Rosalie

Rosalie расположился в 13-м округе Парижа, в двух шагах от оживленной площади Италии. За высокими железными воротами на авеню де ла Сер Розали скрывается строение с садом и огородом на крыше, террасой и пространством для отдыха, доступным не только для постояльцев отеля, но и для всех желающих сюда заглянуть. Идея проекта принадлежит Джорису Брюнелю, соучредителю группы MyHotels. Вдохновившись снимками французского фотографа Ромена Шанселя, на которых растения обживают заброшенные здания, живописно пробиваясь через каменные стены, Брюнель решил воспроизвести этот эффект в мегаполисе, вернув природе «ее законное место в городском пространстве». Работу выполнили ландшафтные дизайнеры парижского бюро Merci Raymond.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В номере бутик-отеля Rosalie

Фото: Rosalie В номере бутик-отеля Rosalie

Фото: Rosalie

Мхи и лишайники разместились даже в самых укромных закоулках на территории отеля. Вьющиеся растения укрыли фасады, на террасе во внутреннем саду обосновались каштаны, а одну из стен шестиметровой высоты полностью увил хмель (его цветы небольшая пивоварня по соседству использует для приготовления пива). Еще один сад располагается на крыше. Туда можно попасть с третьего этажа отеля.

Природа присутствует и в интерьерах отеля. Оформлением общественных зон и 60 номеров Rosalie занималась французский дизайнер Марион Мелендер. Все материалы в интерьерах выбраны с учетом их воздействия на окружающую среду. Ковролин с орнаментом Уильяма Морриса сделан из переработанных рыболовных сетей, а ковер в вестибюле отеля — из переработанного кокосового волокна. Полы в ресторане и стены лифта обиты пробкой. Столярные остатки пустили на изготовление столешницы в технике маркетри, а в санузлах для зон умывания использовали панели с рисунком тераццо из переработанного пластика. Здесь все «эко», включая сертифицированные атласные простыни от Blanchisserie de Paris.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ресторане бутик-отеля Rosalie

Фото: Christophe Coenon / Rosalie В ресторане бутик-отеля Rosalie

Фото: Christophe Coenon / Rosalie

Мелендер удачно сочетает мрамор и старый камень с промышленными материалами, современный дизайн с винтажными предметами мебели (например, кресла и диваны дизайна Гаэ Ауленти она восстановила в реставрационной мастерской и обила тканью с изображением цветов клевера). Дополняют оформление интерьеров работы местных художников.

В номерах на прикроватных тумбочках располагаются динамики из матовой стали, изготовленные по индивидуальному заказу студией Quark в ателье в 19-м округе. Мягкие халаты с леопардовым принтом и уютные худи созданы Филиппом Габером, дизайнером, проживающим в 11-м округе. В кафе The Common подают местные завтраки, обеды и аперитивы; зелень выращивают на собственном огороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В номере бутик-отеля Rosalie

Фото: Christophe Coenon / Rosalie В номере бутик-отеля Rosalie

Фото: Christophe Coenon / Rosalie

Помимо постояльцев в Rosalie готовы принимать и временно размещать людей в чрезвычайных ситуациях — в отеле для этого выделено особое помещение.

www.hotel-rosalie.com

Дарья Криволапова