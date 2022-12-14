Депутат Нилов прокомментировал свои слова о мальчике из Киева, которому он пообещал подарить ракеты

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов прокомментировал свои слова о мальчике из Киева, которому он собирается подарить ракеты на Новый год. По словам господина Нилова, он говорил не о ребенке, а о президенте Украины Владимире Зеленском.

Сегодня днем, 14 декабря, депутаты Госдумы поучаствовали в благотворительной акции «Елка желаний». Во время акции Олег Нилов сорвал шарик с желанием с елки. «Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди. Это шутка, конечно»,— сказал он.

«Елка желаний» — благотворительная акция, в рамках которой люди дарят подарки детям и пожилым в сложной жизненной ситуации.

Позже господин Нилов пояснил, что он говорил о Владимире Зеленском. «Естественно, имелся в виду конкретный мальчик Вовочка Зеленский. Только Вовочка Зеленский из Киева просит ему ракет прислать. Это такой экспромт, что есть такой "мальчиш-плохиш"»,— сказал он «РИА Новости».