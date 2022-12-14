Химики крепят швартовы

Международные химические компании победили в торгах на право выкупа у Росимущества объектов речной инфраструктуры. ООО «Еврохим-УКК» приобрело контейнерный причал и причальную стенку в Березниках, а структура ПАО «Уралкалий» выкупит причал пермского порта в центре города. Приобретение актива в Перми происходит на фоне судебного спора о возврате в федеральную собственность соседних земельных участков. Собеседники «Ъ-Прикамье» полагают, что при удовлетворении требований калийщики смогут претендовать и на эти объекты. «Еврохим», по мнению экспертов, намерен диверсифицировать грузоперевозки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Теруправление Росимущества в Пермском крае подвело итоги торгов по реализации из федеральной собственности объектов транспортной инфраструктуры на Каме. Всего на продажу по программе приватизации федерального имущества было выставлено девять лотов. По начальной цене наиболее крупные из них — причальная стенка в центре Перми по ул. Решетниковский спуск, 1, площадью 870 кв. м (64,078 млн руб.), контейнерный причал в Березниках (15,266 млн руб.), а также причальная стенка в этом же городе (26,8 млн руб.). Согласно конкурсной документации, покупатели причальных стенок должны сохранить их целевое назначение — они могут использоваться только в целях обслуживания пассажиров и судов, операций с грузами и взаимодействия с другими видами транспорта.

Как следует из протоколов, по результатам торгов объект в Перми выкупило ООО «Березниковское шахтостроительное управление» (БШСУ), 100% долей которого принадлежит ПАО «Уралкалий». Стоимость сделки составила 65 млн руб. Общество зарегистрировано в Березниках в 2003 году, занимается строительством жилых и нежилых зданий. По данным «СПАРК», в прошлом году выручка компании от продажи составила более 3,66 млрд руб., чистая прибыль превысила 15,9 млн руб.

Победителем торгов по реализации контейнерного причала и причальной стенки в Березниках стало ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат», которое предложило выкупную цену за оба объекта в размере 67,5 млн руб. Общество зарегистрировано в Усолье, в 2021 году его выручка превысила 51,5 млрд руб., чистая прибыль составила более 29,95 млрд руб. ООО является дочерней структурой АО «Минерально-химическая компания “ЕвроХим”» и управляет Усольским калийным комбинатом. В ООО «Еврохим-УКК» рассмотреть вопрос о предоставлении комментариев обещали позже. Ранее собеседники «Ъ-Прикамье» говорили, что причалы в Березниках являются привлекательными активами, в развитии которых заинтересованы местные крупные предприятия. При этом местный порт является самым северо-восточным, который обеспечивает выход судов типа «река-море» в порты пяти морей.

В ПАО «Уралкалий» комментировать покупку причальной стенки в Перми отказались. Стоит отметить, что приобретенный дочерней структурой общества актив имеет обременение в виде бессрочного договора аренды с АО «Порт Пермь». Эта компания является одним из ответчиков в судебном споре, в рамках которого прокуратура требует вернуть в федеральную собственность объекты инфраструктуры порта, а также 31 земельный участок рядом с причальной стенкой. По мнению знакомых с ситуацией источников, в случае удовлетворения иска спорные объекты снова будут выставлены на торги, и тогда на них смогут претендовать БШСУ и другие структуры. «Но в этом случае придется выкупать их по полной кадастровой стоимости, которая иногда бывает и выше рыночной»,— отмечает один из них.

Собеседник «Ъ-Прикамье», близкий к правительству региона, говорит, что планами по развитию объектов в Березниках «Еврохим» с властями пока не делился. «Понятно, что эти мощности будут использоваться для грузоперевозок»,— говорит он. По словам источника, сейчас основной объем продукции калийного комбината перевозится по железной дороге. Председатель инфраструктурного комитета Законодательного собрания Пермского края Антов Удальев убежден, что химическая компания будет вкладываться в модернизацию и развитие причалов. «Диверсифицировать логистику, особенно в нынешних быстроменяющихся условиях, безусловно, конструктивное решение,— убежден господин Удальев.— Затраты на содержание этих объектов в общей структуре расходов компании будут невелики, поэтому на стоимость продукции это никак не повлияет».

Дмитрий Астахов