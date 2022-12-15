«Счастливый взгляд» имеет виды на Среднюю Азию

Принадлежащая Виктору Гордейчуку сеть «Счастливый взгляд» готовится к экспансии на зарубежные рынки. Оператор оптических салонов вышел в Казахстан и планирует развитие в других странах Средней Азии. Это перспективный рынок, где ниже уровень конкуренции, но некоторые страны региона существенно уступают России в уровне жизни и покупательной способности, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Собственник «Счастливого взгляда» Виктор Гордейчук первый салон в Алма-Ате запустил в ноябре, а в следующем году планирует открыть в соседней стране до 10 торговых точек, в том числе флагманский объект площадью до 500 кв. м

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Собственник «Счастливого взгляда» Виктор Гордейчук первый салон в Алма-Ате запустил в ноябре, а в следующем году планирует открыть в соседней стране до 10 торговых точек, в том числе флагманский объект площадью до 500 кв. м

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

О том, что «Счастливый взгляд» вышел на рынок Казахстана, «Ъ-СПб» стало известно из опубликованной сетью оптик вакансии на портале HeadHunter. Собственник «Счастливого взгляда» Виктор Гордейчук подтвердил «Ъ-СПб» эту информацию. Первый салон под этим брендом начал работу в ноябре и занял 108 кв. м в торговом комплексе Mega Park в Алма-Ате. Инвестиции в его открытие составили около 15 млн рублей. В следующем году «Счастливый взгляд» планирует запустить в стране до 10 торговых точек, в том числе флагманский объект площадью до 500 кв. м.

«Счастливый взгляд» — крупнейшая по выручке российская сеть оптик, которая контролирует 6,8% местного рынка. Ее основателем является бывший владелец ритейлера бытовой техники и электроники «Техношок» Виктор Гордейчук. В состав сети входит 260 салонов в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Воронеже и других городах, а также офтальмологическая клиника. По собственным данным, консолидированная выручка «Счастливого взгляда» по итогам прошлого года составила около 5 млрд рублей.

Казахстан — перспективное направление для развития, поскольку качество медицинских услуг и сервис в стране пока не так развиты, уверен господин Гордейчук. По его словам, в ассортименте местных салонов будет представлен более широкий выбор солнцезащитных очков, которые пользуются высоким спросом в связи с климатическими особенностями Казахстана. Другие российские игроки до сих пор не работают на этом рынке, добавил он. В расширение бизнеса «Счастливый взгляд» может вложить не менее $1 млн (около 65 млн рублей по текущему курсу), оценивает гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

За последние несколько месяцев в Казахстан переехало большое количество россиян, которые предпочтут воспользоваться услугами известной им сети, считает главный врач и владелец центра микрохирургии глаза «Я вижу» Виталий Авалиани. Уровень жизни в столице Алма-Ате практически не уступает крупным городам, а очки — товар, который стабильно пользуется спросом, объясняет он. Однако недостатка в оптических салонах в столице Казахстана нет: на 4–5 тыс. человек в городе приходится одна торговая точка, что сопоставимо с показателями Москвы и Санкт-Петербурга, подсчитал эксперт. Совладелица казахстанской сети Actual Optic Анна Яковлева в разговоре с Forbes оценивала объем местного рынка в $60–70 млн (3,9–4,5 млрд рублей).

В «Счастливом взгляде» также рассматривают возможность расширения бизнеса на рынках Узбекистана и других стран Средней Азии. Страны ближнего зарубежья отличаются от России более низким уровнем зрелости и конкуренции, что позволяет обеспечить хорошие финансовые показатели и высокую эффективность, полагает господин Бурмистров. В связи с этим интерес к развитию в этом регионе со стороны локального бизнеса растет, подчеркивает он.

При этом такие страны, как Узбекистан и Таджикистан, имеют более слабую экономику, низкий уровень жизни и покупательную способность по сравнению с Казахстаном, предупреждает господин Авалиани. По этой причине открывать там большие многофункциональные салоны с широким, в том числе премиальным, ассортиментом и услугами вряд ли целесообразно, резюмирует он.

Константин Куркин