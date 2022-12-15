Свердловскую набережную отремонтируют без закрытия

Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на проведение капитального ремонта Свердловской набережной с максимальной стоимостью 823,7 млн рублей и сроком выполнения до середины октября 2024 года. Ограничение движения транспорта при ремонте объекта не требуется, уточняет заказчик проекта — СПб ГБУ «Мостотрест». Пока потенциальные подрядчики оценивают параметры контракта, дорожники отмечают что участникам рынка в нынешних условиях необходимо иметь возможность индексировать стоимость работ ежемесячно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации конкурса, опубликованной на сайте госзакупок, заявки на участие в конкурсе принимаются с 13 до 29 декабря. Капитальному ремонту подлежит участок Свердловской набережной от улицы Ватутина до Малоохтинского моста. Как рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе заказчика проекта — СПб ГБУ «Мостотрест», работы начнутся в марте-апреле 2023 года. Проектная документация предусматривает капитальный ремонт берегозащитных сооружений Свердловской набережной, в том числе пешеходной зоны нижнего и верхнего ярусов стенки набережной. «Работы по ремонту автомобильной дороги не предполагаются. Ограничение движения транспорта при реализации проекта не производится»,— уточнили в «Мостотресте».

Как следует из конкурсной документации, проектная документация по объекту прошла экспертизу в феврале 2022 года. По словам генерального директора Ассоциации строителей и поставщиков дорожного комплекса (АСДОР) Юрия Агафонова, на данном этапе сложно сказать, придется ли подрядчику проходить повторную экспертизу проектной документации из-за удорожания проекта. «С марта этого года индексацию стоимости в рамках заключенных контрактов надо делать ежемесячно. А индекс-дефлятор (дефляционный показатель, применяемый для пересчета текущих экономических показателей в постоянные цены, в том числе в госзакупках при планировании торговых процедур и подготовке сметно-проектной документации.— «Ъ-СПб») Минэкономразвития утверждает на год»,— пояснил эксперт. По словам руководителя АСДОР, ассоциация вносила предложение о необходимости предоставления подрядчикам возможности ежемесячной индексации, но пока такое решение не принято.

В настоящее время СПб ГБУ «Мостотрест» выполняет строительно-монтажные работы на правом берегу Малой Невки — участке набережной выше Тучкова моста. Госзаказчик заключил контракты на капитальный ремонт набережной реки Фонтанки напротив домов 31–35 (правый берег) и набережной Мойки от Поцелуева моста до Краснофлотского моста (правый берег). Кроме этого, выполняется ремонт Университетской набережной. Подрядчиком работ на последнем объекте, а также на ремонте Рыбацкого и Биржевого мостов является АО «ПО "Возрождение"». В пресс-службе компании не отрицают возможность ее участия в конкурсе на капитальный ремонт Свердловской набережной: «В данный момент анализируем технические и стоимостные части проекта, а также возможность реализации проекта в директивные сроки. До окончания срока конкурса еще есть время проанализировать все показатели».

Александра Тен