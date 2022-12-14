«Живаго» места не осталось

Краевые власти сокращают необязательные расходы на рынке недвижимости. После отказа от покупки за 300 млн руб. клуба ПВКИУ для нужд Дома молодежи чиновники решили не покупать и бывшее здание ресторана «Живаго» в центре города. Стоимость сделки могла составить около 130 млн руб., еще в августе объект предполагалось купить для нужд регио­нального минсоцразвития. Эксперты счита­ют, что здание на ул. Ле­нина, 37, вряд ли будет востребовано как торговый или офисный объект. Оптимальным вариантом использования этого актива они называют жилищное строительство, против чего власти еще недавно возражали.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Бывшее здание ресторана «Живаго» в центре Перми снова выставлено на продажу. Согласно объявлению на сайте Avito.ru, размещенному в минувшие выходные, постройка площадью 3,2 тыс. кв. м на ул. Ленина, 37, предлагается за 129 млн руб. Объект продается вместе с земельным участком в 3 тыс. кв. м. Еще в августе этот актив собирались приобрести для нужд регионального минсоцразвития.

Как сообщил информированный источник, власти Пермского края отказались от приобретения здания на ул. Ленина, 37. По его данным, у краевого минсоцразвития, для которого планировалось выкупить здание, могла отпасть необходимость в этом объекте. «Сказали, что не смогли согласовать объем и стоимость ремонта»,— добавил собеседник. Таким образом, это решение помогло сэкономить бюджетные средства.

В краевом минимуществе отметили, что приобретение бывшего ресторана «Живаго» не комментируют и эта тема — в компетенции минсоцразвития. В региональном министерстве социального развития также не стали комментировать покупку здания.

Руководитель ООО «Перс­пектива — Сделки с гарантией» (брокер, сопровождающий продажу объекта) Владимир Онянов подтвердил, что краевые власти отказались выкупать здание на ул. Ленина, 37. Причиной стал большой объем работ, необходимых для переоборудования здания под нужды министерства, сообщил Владимир Онянов.

До 2003 года в здании, построенном в 1964 году, располагалось кафе «Юность». После приватизации владельцы ныне обанкротившегося коммунального холдинга «Пермгазэнергосервис» открыли в нем элитный ресторан «Живаго». Заведение прекратило работу в 2017 году, а в 2018-м перешло под контроль ООО «Конкур-Пермь», близкого к экс-депутату заксобрания Андрею Маркову. Новый владелец перепрофилировал объект в ТЦ Zoom.

«Конкур-Пермь» неоднократно пытался продать здание. Им интересовались девелоперы с целью возведения жилья на этом участке. Однако руководство края было против жилой застройки площадки и даже планировало сменить зонирование участка на зону, не предусматривающую возведение домов. В этом году интерес к объекту проявили краевые власти из-за дефицита офисных площадей для госучреждений. В августе в краевом минимуществе подтверждали намерение приобрести объект для минсоцразвития и сообщали о подготовке к покупке. Стоимость объекта могла составить не более 130 млн руб.

По сведениям портала ИСОГД Перми, на участке на ул. Ленина, 37, возможно строительство жилья высотой не более шести этажей.

Осенью стало известно об отказе пермских властей от приобретения другого крупного объекта недвижимости. В краевую собственность планировалось выкупить бывший клуб ВКИУ на ул. Окулова, 5. В здании собирались разместить Дом молодежи. Правительство Пермского края перенесло расходы на приобретение помещений под Дом молодежи в размере 300 млн руб. с 2022 на 2023 год. Эксперты предположили, что власти отказались от таких значительных затрат в сложной экономической ситуации.

По мнению опрошенных участников пермского рынка недвижимости, здание бывшего ресторана «Живаго» не представляет интереса как торговый или офисный объект. Совладелец девелоперского холдинга «Город мечты» Андрей Ляшков считает, что в здании можно разместить медицинский центр, но наиболее перспективно использовать актив под жилищное строительство. «Согласно порталу ИСОГД Перми, в мае 2021 года на этот участок был получен градплан — это значит, что даже если власти решат изменить зонирование площадки, то они уже не смогут запретить его жилую застройку»,— уверен совладелец «Города мечты». С учетом градостроительных условий на участке можно разместить 5,5 тыс. кв. м жилья. Экс­перт полагает, что потенциальный девелопер сможет согласовать с властями жилую застройку территории.

По мнению директора УК «Столица» Константина Копытова, здание на ул. Ленина, 37, не соответствует современным «архитектурным реалиям». Постройку надо снести, а участок передать для нужд расположенной рядом гимназии №17 или построить на нем новое здание консерватории, предложил Константин Копытов.

Вячеслав Суханов, Евгения Ахмедова