Обвинение запросило восемь лет экс-ректору Воронежского технического университета за присвоение премий

В ходе прений по уголовному делу бывшего ректора Воронежского государственного технического университета и экс-депутата региональной думы Сергея Колодяжного гособвинитель попросил признать подсудимого виновным в присвоении более 58 млн руб. преподавательских премий (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отправить его в колонию общего режима на восемь лет. Прения посетил «Ъ».

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сергей Колодяжный

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также прокурор попросил суд удовлетворить в полном объеме гражданский иск о взыскании всей суммы ущерба с подсудимого в пользу департамента финансов Воронежской области. Гособвинитель считает нужным обратить взыскание на автомобиль подсудимого и на его ранее арестованные деньги — 2,4 млн руб. и более $1 тыс.

Уголовное дело о взятке и мошенничестве (ст. 290 и ст. 159 УК РФ) против Сергея Колодяжного было возбуждено региональным управлением Следственного комитета России (СКР) в начале 2020 года. В финальном варианте обвинения ему предъявили присвоение: следствие считает, что в 2015–2020 годах господин Колодяжный выписывал премии более чем 180 штатным сотрудникам, а потом забирал деньги себе. За время расследования и рассмотрения дела в Ленинском райсуде Воронежа обвиняемый провел под стражей в общей сложности полтора года, которые могут быть зачтены в счет исполнения наказания.

Сергей Толмачев, Воронеж