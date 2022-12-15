«Это был тяжелый год»

Уходящий 2022 год в Краснодарском крае запомнился рядом важных событий. Из-за начала спецоперации Росавиация закрыла небо над югом России, трансформировав логистику в регионе. Снижение заболеваемости COVID-19 позволило отменить режим повышенной готовности, который действовал два года. Важным событием в политической жизни региона стали сентябрьские выборы в Законодательное собрание Кубани. Не обошлось в этом году и без ротаций в губернаторском корпусе. Среди крупных происшествий запомнилось падение бомбардировщика Су-34 у жилого дома в Ейске.

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Росавиация из-за начала специальной военной операции (СВО) России на Украине ограничила полеты в аэропорты южной и центральной части страны. Воздушную зону близи российско-украинской границы признали небезопасной для гражданских судов. С тех пор остаются закрытыми аэропорты в Краснодаре, Анапе и Геленджике. Не прекращал работу только аэропорт Сочи, где организован временный хаб.

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Плотина Федоровского гидроузла на реке Кубань обрушилась в процессе реконструкции. Гидротехническое сооружение обеспечивает 80% рисовых полей в регионе. На месте обрушения возвели временную дамбу. В Национальном рисовом союзе заявили, что из-за аварии площади сева риса в регионе сократились на 25%.

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Режим повышенной готовности, связанный с пандемией коронавируса, отменили на Кубани 1 мая. Ограничительные меры действовали в крае два года. С этого момента снят запрет на работу общепита строго с 6:00 до 23:00, проведение спортивных и массовых мероприятий, а также больше не действует ограничение по заполняемости кинотеатров, театров, концертных залов и пр.

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Рекордный урожай пшеницы и винограда (10,7 млн тонн и 280 тыс. тонн соответственно) собрали на Кубани.

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11,2 млн туристов посетили курорты Краснодарского края по итогам летнего курортного сезона. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, это почти на 200 тыс. больше, чем в прошлом году. В основном туристы выбирают пляжный отдых в Сочи, Анапе и Геленджике.

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Выборы в Законодательное собрание Краснодарского края (ЗСК) седьмого созыва состоялись в сентябре. При голосовании по спискам 70,8% голосов избирателей были отданы за «Единую Россию», 10,76% — за КПРФ, 6,6% — за ЛДПР и 5,78% — за «Справедливую Россию — За правду». «Новые люди» не преодолели пятипроцентный барьер для попадания в краевой парламент. Одно кресло в ЗСК заняла представительница Партии Роста, победившая в одномандатном округе.

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Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрирована в Ейском районе впервые за шесть лет. Она произошла на крупном свиноводческом комплексе ООО «Торговый дом «Ясени»» в поселке Степной. Постановлением губернатора Кубани на предприятии установлен карантин. Чтобы избежать распространения заболевание, принято решение уничтожить все поголовье свиней — это более 20 тыс. животных.

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Первое в истории кубанской столицы концессионное соглашение по прокладке новой трамвайной линии подписали администрация Краснодара, Краснодарского края и руководство ООО «Синара — Городские транспортные решения» (входит в ГК «Синара»). Новая трамвайная ветвь в западной части города соединит районы в пределах Западного трамвайного депо, Немецкой Деревни, спорткомплекса «Баскет-Холл» и протянется до улицы Московской. Следом стало известно, что «дочка» ГК «Синара» создаст трамвайную линию и депо и в восточной части Краснодара, что позволит увеличить объем перевозок на 15 млн пассажиров в год.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Трех новых вице-губернаторов региона 5 декабря представил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сергей Власов будет курировать работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

Андрей Прошунин — министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, департамента государственного регулирования тарифов.

Роман Лузинов будет отвечать за работу управления государственной охраны объектов культурного наследия, департамента имущественных отношений и министерства природных ресурсов.

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Су-34 упал во дворе многоквартирного дома в Ейске 17 октября. После розлива топлива пожар перекинулся на здание. Жертвами катастрофы стали 15 человек, в том числе трое детей, 43 человека пострадали. По данным СКР, в качестве основной версии происшествия рассматривается техническая неисправность бомбардировщика. Местные власти приступили к восстановлению частично разрушенной девятиэтажки. Кроме того, на компенсации жителям пострадавшего дома из резервного фонда Краснодарского края выделили 67 млн руб.

Разрешение на строительство завода по производству пасты быстрого приготовления 30 ноября выдала администрация Краснодара. Инвестиционное соглашение на полях Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и основатель инвестиционной компании Alias Group и федерального девелопера «Неометрия» Борис Юнанов. Завод будет выпускать пасту быстрого приготовления из твердых сортов пшеницы с соусами премиум-класса. Производительность — более 5 тыс. тонн готовой продукции в год.

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Новым главой Краснодара стал вице-губернатор Краснодарского края Евгений Наумов. Такое решение большинством голосов приняли депутаты гордумы Краснодара.

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Указом президента России Владимира Путина на приграничных с Украиной территориях, включая Краснодарский край, 19 октября ввели режим среднего уровня реагирования. Он наделяет региональные власти правом и обязанностью вводить в регионе дополнительные меры безопасности, если потребует обстановка.

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Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко назначен председателем правительства Херсонской области. На этом посту он сменил Сергея Елисеева, который после решения поставленных управленческих задач вернулся в Калининградскую область.

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