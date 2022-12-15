Краснодарский край в 2022 году в цифрах

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4,3 трлн руб. составит валовой региональный продукт Краснодарского края к 2025 году. По итогам 2022 года объем ВРП региона может составить 3,5 трлн руб. (3,3 трлн руб. в 2021 году). По словам министра экономики Алексея Юртаева, рост показателя позволит существенно увеличить средний уровень зарплаты в Краснодарском крае. В текущем году она составит чуть менее 48 тыс. руб., а к 2025 году увеличится до 58,5 тыс. руб.

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6,4 млн кв. м жилья возведено в Краснодарском крае в январе–октябре 2022 года организациями всех форм собственности. Это на 32,1% больше, чем годом ранее, следует из данных Краснодарстата. Всего застройщики возвели 74,1 тыс. квартир. Введено в эксплуатацию 42 тыс. квартир общей площадью 2,15 млн кв. м. Общая площадь частных жилых домов, построенных с начала года, составила 4,2 млн кв. м., что в 1,7 раза больше, чем за 10 месяцев 2021 года.

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На 6,5% выросло производство сельскохозяйственной продукции по итогам девяти месяцев 2022 года. Активнее всего темпы сельхозпроизводства росли в третьем квартале – на 8,6%. Уборка зерновых завершилась на площади 2,34 млн га. Больше всего увеличилось производство масличных культур – 1,95 млн тонн, что 49,9% больше, чем годом ранее. В новом сельхозсезона озимые культуры посеяны на 155,6 тыс. га (+77%) к соответствующему периоду прошлого года, в том числе на зерно – 135,4 тыс. га (в два раза больше). На конец октября 2022г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам составило 559,4 тыс. голов, из них коров – 219,7 тыс. голов; поголовье свиней оценивалось в 691,6 тыс. голов; овец и коз – в 225,3 тыс. голов.

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204 млрд руб. превысил объем соглашений, подписанных Краснодарским краем на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022). Из них в сфере курортов и туризма — 14 соглашений на 159,5 млрд руб., в АПК – восемь соглашений на 28,9 млрд руб., информатизации и связи — 9 млрд руб., промышленности — 6 млрд руб. Крупнейшими проектами стали три гостиничных комплекса и центр гастротуризма в Сочи. Общая сумма вложений составит более 63 млрд руб. Также на курорте проведут реконструкцию санатория «Волна» и пансионата «Кристалл». Общая сумма инвестиций превысит 24 млрд руб.

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Больше 3,7 тыс. жителей Краснодарского края записались через «Госуслуги» в качестве добровольцев для участия в специальной военной операции. Это один из самых высоких показателей в России. Добровольцы в регионе получат единовременные выплаты по 100 тыс. руб. наравне с мобилизованными гражданами.

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5,8 млн человек составила численность населения Краснодарского края по итогам Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2021 году. Количество жителей Краснодара выросло до 1,1 млн человек. Эти цифры оказались существенно ниже ранее объявленных. Власти Кубани назвали итоги переписи неоднозначными, отметив, что только по увеличению количества школьников очевидно, что жителей в крае больше. Несмотря на это, Краснодарский край официально стал третьим в стране регионом по численности населения.

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