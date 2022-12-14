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обновлено 12:57

Гендиректор «Т Плюс»: Пермская ТЭЦ-9 не получила серьезных повреждений

Гендиректор «Т Плюс» Андрей Вагнер в ходе межрегиональной пресс-конференции прокомментировал недавний инцидент на пермской ТЭЦ-9. Он сообщил, что компании понятны причины, вызвавшие возгорание на станции, но не уточнил их. Топ-менеджер также пояснил, что ни котлосетевое оборудование станции, ни здание не получили серьезных повреждений, которые потребовали бы «дорогостоящих мероприятий». Господин Вагнер добавил, что компания провела обследование здания ТЭЦ и получила рекомендации экспертов. Также он отметил грамотные действия персонала во время пожара.

Фото: Т Плюс

Фото: Т Плюс

Напомним, пожар на ТЭЦ-9 произошел 30 ноября. В результате один человек погиб, двое госпитализированы с ожогами, нескольким пострадавшим помощь была оказана на месте.

Следственные органы СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту пожара на ТЭЦ. По предварительным данным, пожар произошел в результате возгорания масла при аварийной разгерметизации маслопровода высокого давления.

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