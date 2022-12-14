Доля нераспроданных квартир в новостройках в России достигла рекордных 66%

Общая площадь нераспроданных квартир в новостройках в России достигла 66 млн кв. м, или 66% от общего объема жилья в стадии строительства — это максимальный показатель минимум с января 2020 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании «INFOLine-Аналитика». При подсчете учитывались квартиры, доступные к покупке, и те, которые еще не вышли на рынок.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что 66 млн кв. м — самый высокий показатель нераспроданных квартир за всю историю современного российского рынка жилья.

По данным аналитического центра «Дом.РФ», объем непроданных квартир в новостройках превышает 41 млн кв. м. Это на 44% больше, чем в начале 2021 года. Еще около 25 млн кв. м строящегося жилья составляют проекты, продажи в которых пока не открыты.

В январе 2020 года площадь нераспроданного жилья составляла почти 62 млн кв. м. 60% объектов на тот момент были в стадии строительства. К концу 2020-го этот показатель составил около 53 млн кв. м — на фоне запуска льготной ипотеки, которая начала действовать после начала пандемии. В 2021 году в зависимости от месяца площадь нераспроданных квартир колебалась от 51 млн до 59 млн кв. м.

Господин Бурмистров отметил, что несмотря на рост доли непроданных квартир, пока ситуация с финансированием в сегменте жилищного строительства выглядит благоприятной и сохранится на таком уровне до конца первого полугодия 2023 года. По его словам, пока у застройщиков есть возможность без штрафов задерживать сроки ввода объектов.

Некоторые эксперты, порошенные РБК, считают, что рост числа нераспроданных квартир связан с падением спроса на жилье в крупных городах. По мнению специалистов, спрос может упасть еще сильнее на фоне прекращения действия льготной ипотеки, то есть с 2023 года.