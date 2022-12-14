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Коммерсантъ FM
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В Турции с января начнут взимать двухпроцентный налог на проживание с туристов

В Турции с 1 января для туристов начнет действовать налог 2% на проживание в отелях, туристических деревнях, мотелях, пансионатах, гостиницах, кемпингах и прочих объектах размещения. Об этом сообщается в правительственном вестнике Resmi gazete.

На размер налогообложения никак не повлияют предоставляемые отелями услуги, такие как питание, досуговые мероприятия, пользование бассейном, спортивными, термальными и зонами и т. д.

От уплаты налога освободят учащихся, проживающих в общежитиях, пансионатах и кемпингах, а также представителей аккредитованных в Турции дипломатических миссий и международных организаций с дипломатическим статусом.

Власти Турции приняли решение ввести налог на проживание для туристов еще в 2019 году, однако его реализацию отложили из-за пандемии кронавируса. По словам министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя, по итогам текущего года республика ожидает 51,5 млн туристов и $46 млрд доходов от туризма. В следующем году Турция надеется принять 60 млн туристов.

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