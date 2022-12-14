Картонно-воздушные силы

В прокат вышел фильм Джастина Дилларда «Двойная петля» (Devotion), основанный на реальных событиях корейской войны (1950–1953). При его просмотре Юлия Шагельман убедилась, что патриотическое кино во всем мире делается по одинаковым лекалам, сводящим на нет любую возможность эмоциональной вовлеченности для зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В фильме «Двойная петля» есть все необходимые составляющие военно-воздушного «порно»

Фото: Sony Pictures Entertainment В фильме «Двойная петля» есть все необходимые составляющие военно-воздушного «порно»

Фото: Sony Pictures Entertainment

По российскому названию («Двойная петля» заменила оригинальную «Преданность») и трейлеру фильма можно решить, что он призван стать заменой кассовому чемпиону этого года, блокбастеру Джозефа Косински «Топ Ган: Маверик», не добравшемуся до легального отечественного проката. И правда, все составляющие военно-воздушного «порно» тут присутствуют: очки-«авиаторы», скрипящие кожаные куртки, белозубые улыбки парней за штурвалами истребителей, сами эти истребители, фигуры высшего пилотажа и, конечно, настоящая мужская дружба. В фильме Джастина Дилларда даже снялся один из мелькавших в «Топ Гане» актеров — Глен Пауэлл, перешедший с третьего плана на первый, хотя возможности сыграть объемного персонажа ему и здесь не досталось.

Однако в двух с лишним часах «Двойной петли» гораздо больше условно драматических коллизий, чем экшена. В основу сценария легла книга Адама Макова о первом чернокожем пилоте ВМС США Джесси Брауне, а сам режиссер Диллард — сын второго афроамериканца, принятого в знаменитую эскадрилью «Голубые ангелы». Поэтому на уме у авторов первым делом не самолеты, а системный расизм, царивший в пятидесятые годы в американской армии и на флоте так же, как и в мирной жизни.

До корейского фронта герои добираются, когда фильм уже успевает перевалить за середину. Сначала зрители успевают познакомиться с жизнью на базе ВМС на Род-Айленде, где Браун (Джонатан Мейджор), невероятным трудом и упорством заработавший свое место и лейтенантское звание, и только что закончивший летную академию старлей Том Хаднер (Пауэлл) становятся надежными товарищами. Хаднер — единственный, кого привыкший к явному и скрытому презрению сослуживцев Браун готов подпустить к себе поближе, он даже знакомит его со своей женой (Кристина Джексон в неблагодарной роли, сводящейся в основном к тихому стоицизму терпеливой боевой подруги) и маленькой дочкой. Остальные летчики, одного из которых играет сменивший карьерный путь поп-певец Джо Джонас, так до конца фильма и остаются неотличимыми друг от друга фигурами в униформе. Они участвуют в двух довольно впечатляющих учебных полетах, но в основном действие разворачивается на земле, а затем — на борту авианосца, который везет наших героев в Европу. Из геополитических комментариев на экране цель этой миссии не вполне ясна, зато она дает авторам возможность вставить в картину довольно бестолковый эпизод с увольнительной в Канне, когда пилоты знакомятся с Элизабет Тейлор (Серинда Свон), а Браун снова подвергается дискриминации.

Правда, несмотря на старания Джонатана Мейджора, вложившего в свою роль и страсть, и боль, и с трудом подавляемый гнев, который, кажется, руководит всеми действиями его героя, полновесной человеческой истории в фильме тоже не получилось. Стоит актерам выйти на какие-то эмоциональные нюансы, как режиссер обрывает такой эпизод ради очередной картонной патриотической речи или сцены, позаимствованной из набора расхожих клише всех когда-либо снятых фильмов про войну.

В такие моменты «Двойная петля» начинает до степени смешения походить на отечественные патриотические блокбастеры, регулярно штампуемые в последние годы. Да, у американцев в качестве врага фигурируют «советы» в союзе с китайцами и северными корейцами, присутствующими на экране в виде безликих силуэтов с оружием, а бравые парни воюют, чтобы остановить распространение по миру коммунизма, но все приемы и сюжетные ходы совершенно те же самые. Война, в общем и целом, рассматривается как не самая приятная штука, но ее необходимость никак не отрефлексирована и не подвергается сомнению. Хотя командир эскадрильи (Томас Садоски) и произносит монолог о бессмысленности вооруженных конфликтов и о том, что целью любого из них в конечном счете становится не победа, а выживание, больше нигде в фильме эта здравая мысль не отражена. Бои, похожие на сцены из компьютерной стрелялки, становятся только поводом, чтобы показать, как красиво солнечный свет играет на крыльях винтажных «корсаров», а трассирующие снаряды зениток прорезают голубое небо. Ведь не зря же снимал картину оператор с весьма подходящей такому случаю фамилией Мессершмидт.