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Коммерсантъ FM
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Конституционный суд разрешил не включать налоги в размер похищенной зарплаты

Конституционный суд России (КС РФ) постановил воздержаться от включения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в сумму хищения в делах, где речь идет о получении зарплаты незаконным путем. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Необходимость обращения в КС возникла в связи с запросом Тихоокеанского флотского военного суда. В ходе рассмотрения дела о мошенничестве офицера-контрактника военные суды разошлись в вопросе о том, нужно ли включать НДФЛ в размер хищения вместе с полученной обманным путем заработной платой.

«Пункт 1 примечаний к статье 158 УК РФ (Хищение.– “Ъ”) закрепляет лишь общее понятие хищения. Норма не позволяет однозначно установить, как определять размер хищения в части отнесения или неотнесения к нему суммы налога, уплаченной с полученной путем обмана части заработной платы, что допускает два взаимоисключающих варианта своего толкования»,— отметили в КС.

При этом в пресс-релизе подчеркивается, что оспоренная норма не соответствует Конституции РФ и нуждается в изменениях. «До внесения федеральным законодателем изменений в закон сумма налога на доходы физических лиц, которая исчислена и удержана налоговым агентом, не подлежит включению в размер хищения»,— заключила пресс-служба.

Подробнее о деле – в материале «Ъ» «Быстро уплаченное не считается украденным».

Эрдни Кагалтынов

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