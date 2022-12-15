Станки становятся в строй

Большинство регионов Черноземья завершает 2022 год со снижением показателей промышленности. Падение стало более существенным, чем во время коронакризиса, — вплоть почти до 9% в Орловской области. На этом фоне показательно сохранение динамики в отраслях, продукция которых стала востребованной в условиях военной операции. Тамбовской области это позволило в кризис добиться роста индустрии на 3%, Воронежской — сохранить показатели крупных заводов. К концу года все больше предприятий в макрорегионе увидели в нуждах армии новые рынки для сбыта, в итоге они начинают выпускать как предметы армейского быта, так и высокотехнологичные изделия, например противодронные ружья.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Индекс становится ниже

В конъюнктуре 2022 года положительным выглядит даже тот факт, что все регионы Черноземья избежали спада показателей промышленности на уровне, который можно было бы назвать значительным, — более 10%. Наиболее заметную негативную динамику в макрорегионе, если судить по официальной статистике, показала Орловская область. В этом регионе индекс промышленного производства (ИПП, характеризует изменение объемов отгрузки продукции в денежном выражении с поправкой на инфляцию) за январь-октябрь 2022-го (последние опубликованные на начало декабря данные) составил 91,6% к уровню прошлого года.

По данным Орелстата, падение показало подавляющее большинство подотраслей промышленности региона. Среди антилидеров — производство лекарств (62,4% к 2021-му), мебели (69,1%), металлургическое производство (73,1%), производство текстильных изделий (79,6%), выпуск электрооборудования (80,3%). Рост показали лишь производство алкогольных и безалкогольных напитков (107%), бумаги (117,1%), электронных и оптических изделий (112%).

Липецкая область с традиционно развитой металлургической и обрабатывающей промышленностью тоже не смогла избежать снижения показателей. ИПП региона за прошедшие месяцы года составил 97,3%. Судя по данным Липецкстата, такую динамику определило снижение производства в ряде подотраслей, среди которых производство электрооборудования (56,4%), резиновых и пластмассовых изделий (72%), компьютерных электронных и оптических изделий (73,9%), лекарств и медицинских материалов (87,6%).

Стоит отметить, что часть профильных предприятий в особой экономической зоне «Липецк» в течение года испытывали сложности, начиная от проблем с логистикой и поставкой сырья и заканчивая действиями иностранных собственников по уходу из России и продаже бизнеса.

Металлургическое производство в регионе, где расположена основная промплощадка группы НЛМК, по данным Липецкстата, осталось на стабильном уровне — 100,6%.

В НЛМК по итогам полугодия сообщали, что производство стали сократилось на 1% к аналогичному периоду 2021-го, до 8,9 млн т. Одновременно продажи на домашних рынках уменьшились на 5% (5,2 млн т), но выросли на 13% (2,9 млн т) на экспортных.

Индустрия на зарядке

В то время как большинству регионов Черноземья не удалось удержать динамику промышленности в зоне роста, ситуация в них напомнила о влиянии на показатели индустрии работы системообразующих предприятий в сфере энергетики — речь в первую очередь о Воронежской и Курской атомных электростанциях (АЭС).

ИПП Курской области за январь-октябрь 2022 года составил 94,5% к уровню аналогичного периода 2021-го. Еще сильнее в сторону падения индекс ушел в подотрасли обеспечения электрической энергией — ее основным участником является Курская АЭС.

В самом конце 2021 года, напомним, на Курской АЭС после 45 лет эксплуатации был остановлен реактор энергоблока №1. На станции продолжили работать еще три блока с реакторами того же типа, которые были введены в эксплуатацию в 1979, 1983 и 1985 годах. Один из них несколько месяцев в течение года находился в плановом ремонте, еще один временно отключался автоматикой после подрыва диверсантами шести опор высоковольтных линий электропередачи, что, как сообщали в ФСБ, «привело к нарушению технологического процесса функционирования АЭС». Непродолжительный период на станции в работе оставался только один энергоблок.

С 2018 года в Курчатове ведется строительство станции замещения первых энергоблоков — Курской АЭС-2. Сроки ее строительства уже сдвигались от первоначального графика, поэтому «Росэнергоатом» принял решение о продлении сроков эксплуатации третьего и четвертого энергоблоков Курской АЭС до 2033 и 2035 годов соответственно.

Также существенное снижение — 81,4% к уровню прошлому года — показала добыча полезных ископаемых в Курской области. В регионе, напомним, расположен Михайловский горно-обогатительный комбинат (ГОК), производящий сырье для холдинга «Металлоинвест». В зоне падения и развитое в регионе производство лекарственных средств и материалов, используемых в лекарственных целях (76,1%).

В Воронежской области ИПП показал снижение на уровне 96% от 2021-го. Но отрицательная динамика могла быть еще более заметной, если бы не стабильные показатели энергетики, представленной в первую очередь Нововоронежской АЭС,— 100,1%. На станции рассказывали, что большую часть года в штатном графике проработали три энергоблока, а также неоднократно в течение 2022-го отчитывались о приросте выработки электроэнергии и превышении выполнения планового задания.

Индекс в обрабатывающих производствах чуть выше интегрального (98,7%) и не свидетельствует о заметном снижении показателей. Самое существенное падение Воронежстат фиксирует в подотрасли обработки древесины и производства изделий из нее (47,7%), производстве текстиля (90,6%).

Наибольшая позитивная динамика из развитых в Воронежской области подотраслей промышленности наблюдается в производстве компьютерных устройств, электронных и оптических изделий (120,8%). В том числе это происходит за счет предприятий, выпускающих продукцию двойного назначения. Это отмечали ранее в правительстве региона. Возникшие ограничения на поставку импортных электронных компонентов вызвали повышенный спрос на отечественную электронную компонентную базу, в связи с этим концерн «Созвездие» увеличил поставки продукции. Это коснулось, в частности, производства DMR-радиостанций, которые предназначены для обеспечения радиосвязи в сложных погодных условиях и устойчивы к воздействию внешних факторов.

«Воронежская область остается одним из крупнейших центров радиоэлектронной промышленности страны. Региональные предприятия радиоэлектроники занимаются разработкой и изготовлением электронной компонентной базы, радиоэлектронных систем связи военного, специального и гражданского назначения»,— подчеркивают в правительстве региона.

Взрывной рост

Показатели Тамбовской области также иллюстрируют тенденцию, в рамках которой среди драйверов роста промышленности Черноземья в 2022 году оказались оборонные заводы и предприятия, выпускающие продукцию двойного назначения.

В правительстве региона сообщали, что в январе-июле 2022 года Тамбовский пороховой завод в Котовске нарастил производство на 34%. Как сказано на сайте предприятия, оно выпускает боеприпасы и химию для военных — всю номенклатуру специальных изделий для артиллерийских систем, пироксилиновые пороха для патронов стрелкового оружия, а также пороха для гражданского охотничьего оружия. «Мы живем в воюющей стране, которая отстаивает свое право на мирную жизнь и вносит решающий вклад в борьбу с международным терроризмом, на нас лежит огромная ответственность. От качества работы сотрудников завода без преувеличения зависят жизни наших солдат. Они должны быть уверены, что в боевой обстановке изделия Тамбовского порохового завода никогда не подведут»,— говорилось в опубликованном на сайте предприятия заявлении, которое, впрочем, удалили после того, как на него обратили внимание СМИ.

Существенно увеличили, по данным властей, объемы производства и другие тамбовские оборонные предприятия и заводы, выпускающие продукцию двойного назначения. Производитель радиоаппаратуры АО «Там-бовский завод “Октябрь”», по последним доступным данным, за семь месяцев 2022 года нарастил производство на 202%. Выпускающий специальные средства связи и радиоэлектронной борьбы АО «Тамбовский завод “Ревтруд”» увеличило объемы производства на 30%. Оба — структуры АО «Концерн “Созвездие”» (входит в объединенный холдинг АО «Росэлектроника» «Ростеха»). Производитель противогазов АО «Тамбовмаш» (структура «Зелинский групп») смог прибавить 16%.

По данным Тамбовстата, ИПП региона за январь-октябрь 2022 года составил 103,2% к уровню аналогичного периода 2021-го. Местная индустрия уверенно осталась в зоне роста. В обрабатывающих производствах индекс еще выше — 103,8%.

Наиболее значительную позитивную динамику продемонстрировали такие подотрасли, как ремонт и монтаж машин и оборудования (индекс — 121,9%), производство изделий из резины и пластмасс (118,3%), производство прочих транспортных средств и оборудования (117,9%), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (113,2%), химическая промышленность (103,2%).

Динамика Тамбовской области по последним трем группам показательна — информация о производстве военной техники в стране засекречена, однако статистика Росстата позволяет судить о положении нескольких подотраслей, к которым относятся оборонные предприятия. В частности, в показатель выпуска «готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования», аналитики Bloomberg включают для РФ оружие и боеприпасы, в «прочие транспортные средства» — боевую технику и спецтранспорт, в химпром — производство пороха.

Вторым регионом Черноземья, избежавшим падения промышленности за неполный 2022-й, стала Белгородская область. Здесь индекс промпроизводства сохранился на уровне 101,4%. По данным Белгородстата, снижение производства фиксируется в ряде подотраслей, среди которых производство мебели (68,8%), компьютерных устройств, электронных и оптических изделий (69,9% к уровню 2021-го), электрооборудования (72,9%), одежды (81,3%), резиновых и пластмассовых изделий (94,4%). Рост, наоборот, наблюдается у представителей фармацевтической отрасли (140%), в производстве напитков (114,3%), химпроме (117,3%), производстве неметаллической минеральной продукции (111,2%). Так же, как и в Тамбовской области, рост показала подотрасль производства готовых металлических изделий (107,3%). Стоит отметить, что значимая для региона металлургия, по крайней мере по оценке официальной статистики, осталась на уровне прошлого года — 107,3%.

Перепрофилируй это

В 2022 году большой пул промышленных предприятий Черноземья, ранее выпускавших гражданскую продукцию, полностью или частично перепрофилировался под заказы для военных. К примеру, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что в регионе на оборонно-промышленный комплекс стали работать более 50 предприятий, тогда как в начале 2022-го таких было всего два: «Среди них и легкая промышленность, и техническая, и медицинские изделия».

В Воронежской области завод «Агротехмаш» в Новой Усмани, специализирующийся на выпуске продукции для сельского хозяйства, перестроился под нужды военной операции и планирует начать производство высокопроходимых бронированных автомобилей для армии. Также сейчас предприятие дополнительно выпускает печи, зацепы для разминирования, рации, бинокли, приборы ночного видения, тепловизоры и «ружья для уничтожения квадрокоптеров», сообщал губернатор Александр Гусев. Еще одним примером стала переориентация части свободных мощностей воронежского предприятия по пошиву салонов для лайнеров «Аэрофлота» под производство спальных мешков.

«Как промышленнику мне приятно, что воронежские предприятия не остаются в стороне, а поддерживают нашу армию»,— подчеркивал воронежский губернатор.

И в Тамбовской области с уже достаточно развитой оборонной промышленностью ряд предприятий дополнительно осваивают выпуск военной продукции, которая востребована в зоне специальной военной операции.

«У нас в области изготовили опытную партию пламегасителей для стрелкового оружия, которые уменьшают видимость выстрела и повышают маскировочные характеристики. Изделие успешно прошло испытания и направлено для эксплуатации тамбовским подразделениям. В настоящее время на предприятии осуществляется подготовка к организации серийного производства пламегасителей»,— рассказывал глава Тамбовской области Максим Егоров. Еще одной «новинкой из ассортимента защитного снаряжения» тамбовского производства, по его словам, могут стать противорадиационные жилеты.

«Налажен выпуск маскировочных тентов, непроницаемых для современных тепловизоров. Они успешно прошли полевые испытания, первая партия уже передана военнослужащим в зону спецоперации. В настоящее время налаживается массовое производство тентов-невидимок»,— сообщал также господин Егоров. Этим занимается «малое предприятие в Тамбове». Конкретные компании-производители в правительстве региона не раскрывают, считается, что на них уже распространяется государственная тайна.

Также на площадках тамбовских предприятий, как сообщил глава региона, проводятся испытания «комплексной защиты бронированной техники от радиолокационной заметности, что очень востребовано в зоне боевых действий».

В итоге производство в Черноземье поддерживается не только увеличением госзаказов, размещенных в традиционном военно-промышленном комплексе, но и инициативами на первый взгляд непрофильных местных предприятий, открывших в поставках для армии возможности для сохранения рентабельности в кризис.

Сергей Калашников