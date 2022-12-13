ОРВИ шагает за порог

В ряде регионов Сибирского федерального округа на фоне спада заболеваемости COVID-19 фиксируется резкий рост числа заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В Алтайском крае эпидемический порог превышен уже вдвое, в Новосибирской области поликлиники перевели на семидневную рабочую неделю, в Кузбассе увеличен профильный коечный фонд медучреждений. Некоторые специалисты ожидают, что пик заболеваемости придется на конец декабря — начало января.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ряд экспертов ожидают, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ придется на конец декабря — начало января

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Ряд экспертов ожидают, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ придется на конец декабря — начало января

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ фиксируется в регионах Сибири. По данным министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, прирост заболеваемости за период с 5 по 11 декабря более чем вдвое превысил показатель предыдущей недели. По данным краевого минздрава, в Барнауле прирост заболеваемости взрослого населения за неделю составил 3,3 раза, эпидемический порог в регионе превышен в два раза.

«Все это сказывается на росте нагрузки на поликлиники и скорую медицинскую помощь. Например, сейчас скорая принимает 3,8 тыс. вызовов в сутки, что даже больше, чем в пик заболеваемости ковидом в 2020 году (тогда было 3,5 тыс.)»,— рассказали в пресс-службе правительства Алтайского края.

Заболеваемость ОРВИ в Кемеровской области превысила эпидемический порог на 25,1% к 5 декабря. По оценке главы облминздрава Дмитрия Беглова, нагрузка на бригады скорой помощи и сотрудников поликлиник к 13 декабря выросла вдвое. «Поликлиники уже продлили время приема пациентов, в частности в „красных“ зонах. Распорядился рассмотреть возможность увеличить площадь „красных“ зон»,— сказал министр о принятых мерах. Кроме того, по его словам, в Кузбассе увеличен коечный фонд для детей и взрослых с ОРВИ и гриппом.

В Новосибирской области, по данным регионального правительства, 13 декабря было зарегистрировано 16 тыс. вызовов врачей на дом при обычном уровне в 7 тыс. Количество звонков в диспетчерскую службу «103» по поводу высокой температуры выросло в четыре раза. «В основном регистрируются заболевания легкой и средней степени тяжести. Всего около 3% обратившихся госпитализируются. Это в основном пациенты из групп риска: маленькие дети, беременные женщины, взрослые с сопутствующими хроническими заболеваниями»,— отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Министерство перевело поликлиники на усиленный режим работы — с 08:00 до 20:00 семь дней в неделю. Предполагается, что он сохранится до снижения уровня заболеваемости ОРВИ.

В Красноярском крае также отмечен рост числа заболевших, хотя и не столь стремительный. По данным руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева, на прошлой неделе ОРВИ выявили у почти 19 тыс. жителей края. Это на 673 случая больше, чем неделей ранее. При этом наибольший рост (на 7%) зафиксирован у школьников в возрасте от семи до 14 лет. «В крае циркулируют вирусы как гриппозной (вирус „свиного гриппа“ A (H1N1), вирус гриппа В), так и не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, риновирусы и др.)»,— перечислил их господин Горяев в своем Telegram-канале.

Рост вызовов скорой помощи констатируют и в минздраве Омской области. «Прибавилось работы. За минувшие семь дней омичи вызывали скорую в среднем 1295 раз в сутки (неделей раньше — 1042). Увеличилось число обращений в связи с высокой температурой»,— сообщает ведомство в своем в Telegram-канале. Согласно подсчетам областного управления Роспотребнадзора, с 5 по 11 декабря в регионе зарегистрировано 18 882 случая заболевания ОРВИ (за предыдущую неделю — 17 373). По данным ТАСС, из-за роста заболеваемости в Омской области к концу прошедшей недели на карантин закрыли 485 классов в 103 школах.

Руководитель территориального управления Рос­потребнадзора по Республике Тыва Людмила Салчак сообщила „Ъ-Сибирь“, что ситуация с заболеваемостью острыми респираторными инфекциями в регионе осложняется с каждым днем. Из 1006 случаев заболевания за всю минувшую неделю 915 пришлось на четыре последних дня. По данным пресс-службы республиканского правительства, на 10 декабря в Туве прививки получили 62% населения при плане в 60%. Тем не менее глава республики поручил минздраву «сформулировать предложение о необходимости поиска источников средств на приобретение дополнительной вакцины».

В Республике Алтай заболеваемость остается ниже уровня эпидемического порога на 13,6%, но власти региона готовятся к возможному росту числа заболевших. За последнюю неделю в регионе зарегистрировано 1139 обращений в медицинские организации по поводу ОРВИ — на 27,5% больше, чем за предыдущие семь дней. По данным республиканского управления Роспотребнадзора, выросло в первую очередь число случаев ОРВИ у детей — сразу на 56,2%. «В лечебных учреждениях организуется отдельный прием пациентов с температурой. В Горно-Алтайске и районах республики работает 15 мобильных бригад, обслуживающих пациентов на дому, в них задействовано 30 медицинских работников. В случае превышения порога заболеваемости планируется увеличение бригад и числа медработников»,— сообщил „Ъ-Сибирь“ пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н. И. Пирогова Иван Коновалов говорил „Ъ“, что рост заболеваемости гриппом и ОРВИ мог стать результатом изоляционных мероприятий в период пандемии: «Мы это объясняем таким термином, как принцип иммунного долга. А восстановление коллективов, в том числе дошкольных и школьных учреждений, за собой повлекло рост случаев ОРВИ различной этиологии, то есть не только гриппозной, ковидной, но и других патогенов».

По оценке Дмитрия Попова, рост заболеваемости будет продолжаться еще две недели. Его пик специалисты ожидают в самом конце 2022-го — начале 2023 года. В управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай сообщили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе только начинает свой рост и «прогнозировать выход заболеваемости на плато в настоящее время не представляется возможным».

Валерий Лавский