Нагрузили на мели

Крупнейшие сибирские судоходные компании, несмотря на экстремальную маловодность рек в этом году, улучшили прошлогодние показатели грузоперевозки на 10–30%. В «Норникель-Енисейском речном пароходстве» результаты объясняют перестройкой работы и крупными заказами для масштабных инвестпроектов в Дудинке. Вместе с тем «Томской судоходной компании» маловодность стоила дополнительных затрат — 75 млн руб., а объемы удалось увеличить в том числе за счет выхода на новые территории. Эксперты полагают, что связанный с пере­ориентацией грузопотоков рост у судоходных компаний в ближайшие год-полтора продолжится.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Несмотря на маловодность сибирских рек и водоемов в прошедшем навигационном сезоне, которую синоптики называли рекордной и экстремальной, крупнейшие судоходные компании сообщили о выполнении и даже перевыполнении планов по грузоперевозке. По данным генерального директора ООО «Норникель-Енисейское речное пароходство» («Норникель-ЕРП») Ольги Ксанф, ее компания в 2022 году перевезла 3,7 млн т грузов, на 9% превысив план и на 32% — прошлогодний показатель. Другой крупнейший сибирский перевозчик — АО «Томская судоходная компания» — по информации его гендиректора Сергея Ведерникова, улучшил результат 2021 года на 11%, завершив навигацию на уровне 2,6 млн т (+4% к плану). В министерстве транспорта Алтайского края „Ъ-Сибирь“ сообщили, что по итогам речной навигации внутренним водным транспортом в регионе было перевезено 1,19 млн т грузов — на 42% больше, чем годом ранее. Это самый высокий результат за последние 28 лет, подчеркнули в облправительстве.

Вместе с тем, по данным начальника Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анны Лапчик, прошедший навигационный сезон в районе Обского бассейна вошел в пятерку самых жарких и засушливых за всю историю наблюдений. В ЕРП сообщили „Ъ-Сибирь“, что в последний раз с такой маловодностью, как в этом году, на Енисее сталкивались 10 лет назад — в 2012 году. На участке от Красноярска до Лесосибирска работали мелкосидящие буксировщики, а баржи, сухогрузные теплоходы и танкеры загружались до осадки не более 1,9 м (примерно на 70%).

«Навигация на Енисее проходила в аномальных условиях обмеления реки. Нам пришлось за неделю перестроить все условия работы на реке. Мы отгрузили все, что уже было накоплено в Красноярском речном порту и переадресовали весь тяжелый инертный груз с Красноярского на Лесосибирский порт. Благодаря этим мероприятиям нам удалось выполнить все запланированные объемы»,— объяснила госпожа Ксанф. Рост объемов грузоперевозки, по ее словам, был связан с увеличением добычи компанией песка (с 0,7 до 1,5 млн т), который она доставляет в Дудинку. Кроме того, на грузоперевозках, по словам госпожи Ксанф, сказалась реализация масштабных инвестиционных проектов в Норильском промышленном районе: «Серного проекта», программы жилищной реновации и других.

«Такое бывает раз лет в 20. Обычно межень (период маловодности.— „Ъ“) наступала в августе-сентябре, а в этом году — практически в апреле. Еще навигация не началась, а воды уже не было. Это наложило огромный отпечаток на всю нашу деятельность. Глубина на участке от Новосибирска до устья Томи с самого начала не позволяла грузить флот на полную осадку»,— говорит господин Ведерников. По его словам, чтобы решить вызванные маловодьем проблемы и выполнить контракты, ТСК пришлось дополнительно потратить около 75 млн руб. Господин Ведерников также сообщил, что в 2023 году компания планирует увеличить грузопоток еще на 100 тыс. т, до 2,7 млн т. По его данным, с этого года ТСК расширила географию работы, начав выполнять контракты по Северному морскому пути. «Норникель-ЕРП» рассчитывает в следующем году перевезти 3,5 млн т грузов. Минтранс Алтайского края планирует увеличить грузоперевозку до 1,3 млн т.

Директор группы корпоративных рейтингов «Эксперт РА» Элина Кулиева связывает рост объемов у судоходных компаний в Сибири со структурной переориентацией транспортировки ряда грузов с железнодорожного и автосегмента, а также сменой логистики и направления перевозок части экспортеров с Европы на азиатские направления. «Для сухопутных перевозок в 2022 году были сложности в части обеспечения логистики в связи с плохим состоянием сетей РЖД в дальневосточном направлении и Сибири — там, куда пришлось переориентировать потоки и логистику. Это привело к значительным пробкам в пограничных переходах и перегруженности портов»,— объяснила госпожа Кулиева. Она полагает, что в ближайшие год-полтора рост грузоперевозок судоходных компаний по тем же причинам продолжится.

Дарья Решетникова