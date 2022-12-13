Несостоявшийся рекрут получил срок

В Красноярске суд вынес приговор 30-летнему Сергею Улукшонову, который, как установили органы госбезопасности, планировал вступить в один из украинских националистических батальонов для участия в боевых действиях против российской армии. В апреле красноярец прилетел в Минск и созвонился с представителем Службы безопасности Украины (СБУ), получив инструкции по незаконному пересечению белорусско-украинской границы. Несостоявшегося новобранца задержали белорусские пограничники и передали в ФСБ России. Сергею Улукшонову, который полностью признал вину, присудили четыре года и восемь месяцев колонии строгого режима. Во вторник ФСБ сообщила о задержании в аэропорту Красноярска другого сибиряка, который также поехал воевать за Украину.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Красноярском краевом суде завершилось рассмотрение уголовного дела 30-летнего безработного Сергея Улукшонова, который весной отправился на Украину воевать на стороне ВСУ.

Согласно материалам расследования, Сергей Улукшонов, узнав о начале специальной военной операции, решил участвовать в ней на стороне Украины. Изучив проукраинские информационные сайты, красноярец, разделяющий, как указывается в деле, нацистские взгляды, решил встать под знамена одного из нацбатов. Консультировал его житель Украины, с которым он состоял в переписке.

По данным источников „Ъ“, решив, что удобнее всего до Украины будет добраться через Белоруссию, красноярец купил билеты в Минск. 3 апреля Сергей Улукшонов уже был в белорусской столице. Созвонившись с сотрудником СБУ, он получил инструкцию, как нелегально перейти белорусско-украинскую границу. Там 8 апреля его задержали белорусские пограничники и передали в УФСБ России по Брянской области. У нарушителя изъяли смартфон, в котором правоохранители обнаружили аудиозапись разговора с представителем СБУ и переписку с ним.

В отношении Сергея Улукшонова возбудили уголовное дело по ст. 30 и ч. 2 ст. 208 УК РФ (приготовление к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ). В материалах следствия указывается, что красноярец ранее обучался в одном из местных техникумов, являлся ярым противником внутренней и внешней политики РФ. В июне 2021-го он пытался попасть в США через Мексику, надеясь получить там политическое убежище, но ему отказали и депортировали на родину. С первых дней специальной военной операции на Украине Сергей Улукшонов высказывался в соцсетях против ее проведения, говорится в деле.

Несостоявшийся новобранец признал вину. Для рассмотрения уголовного дела Сергея Улукшонова этапировали в Красноярск. Поскольку в материалах следствия содержались сведения, составляющие гостайну, процесс частично проходил в закрытом режиме. Как рассказала „Ъ“ пресс-секретарь Красноярского краевого суда Оксана Веселова, обвиняемого приговорили к четырем годам и восьми месяцам колонии строгого режима.

Во вторник Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании в аэропорту Красноярска еще одного сибиряка — жителя Абакана, который также намеревался поехать воевать за Украину. Следователи подозревают его в покушении на госизмену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ). В материалах дела указывается, что мужчина принял решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины для участия в их составе в боевых действиях. Туда, по предварительным данным, он планировал попасть транзитом через Казахстан и Молдавию. В полиции Хакасии в отношении задержанного ранее было возбуждено уголовное дело о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ).

Константин Воронов