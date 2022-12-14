Насосы нарастили инвестиции

«РАТМ Холдинг» объявил конкурс на строительство индустриального парка «РИД Катайск» на базе Катайского насосного завода в Курганской области. Начальная цена контракта — почти 750 млн руб. Общий объем инвестиций в проект составит 1,7 млрд руб. Соглашение о создании парка было подписано в 2018 году, а первые резиденты должны были приступить к работе в 2022-м. В холдинге объяснили перенос сроков пандемией и «внешнеэкономическими обстоятельствами». По мнению экспертов, актуальность проекта выросла на фоне обострения проблемы импортозамещения в России.



ООО «Индустриальный парк „Катайск“» (входит в новосибирский «РАТМ Холдинг») выберет генерального подрядчика по строительству инфраструктуры индустриального парка «РИД Катайск» в Курганской области. Конкурс с начальной ценой 748,8 млн руб. объявлен в рамках первого этапа реализации проекта. Положение о конкурсе опубликовано на инвестпортале региона.

В АО «РАТМ Холдинг» сообщили, что из общей суммы финансирования первого этапа 510 млн руб. составит бюджетная субсидия, предусмотренная в рамках соглашения о господдержке с департаментом экономического развития Курганской области.

«По результатам разработки проект­но-сметной документации стоимость всего проекта составила 1,7 млрд руб.»,— сообщили „Ъ-Южный Урал“ в пресс-службе «РАТМ Холдинга».

Будущий генподрядчик должен построить одноэтажный производственный корпус площадью более 11 тыс. кв. м, включающий цех и комплекс бытовых и вспомогательных помещений и обеспеченный инженерной и транспортной инфраструктурой. Победителя конкурса планируется определить 29 декабря. Непосредственно к строительству он должен приступить в феврале 2023 года. Срок окончания работ — не позднее 22 февраля 2024 года.

Соглашение о создании промпарка типа brownfield АО «Катайский насосный завод» (входит в «РАТМ Холдинг») подписало в 2018 году. В 2020 году правительство РФ включило проект в программу социально-экономического развития региона до 2024 года. В 2021 году инвестор, приступивший к разработке проекта, сообщал, что суммарный объем инвестиций в инфраструктуру площадки оценивается в 630 млн руб. Ожидалось, что первые резиденты приступят к работе уже в 2022 году. «Смещение сроков связано в том числе с пандемией и внешнеэкономическими обстоятельствами, обусловившими и пересмотр стоимости проекта. Кроме того, подготовка проекта, получение необходимых согласований и прохождение отборочных процедур в Минэкономразвития РФ заняли длительное время»,— объяснили перенос сроков в «РАМТ Холдинге».

Изначально инвестор планировал сконцентрировать в промпарке компании, заинтересованные в кооперации с Катайским насосным заводом, в том числе выпускающие двигатели, комплектующие и автоматику для насосов. Таким образом создавались бы предпосылки к формированию кластера по производству насосных агрегатов для разных отраслей в рамках импортозамещения.

Эксперты отмечают, что актуальность проекта увеличилась на фоне необходимости решения вопроса импортозамещения в России. «Смещение сроков запуска может быть частично связано с логистическими сложностями или дефицитом строительных материалов на фоне внешних ограничений»,— считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. При этом, по его словам, сроки могли сместиться и «из-за недостаточно высокого спроса», поскольку в Курганской области уже работают три подобные площадки. К 2024 году в Курганской области планируют создать сеть из девяти промпарков.

Юлия Гарипова, Челябинск