С привкусом экстрима

В Краснодарском крае, кроме огромного количества мест, имеющих рекреационную, культурно-историческую и эногастрономическую привлекательность, есть множество локаций, интересных любителям активного отдыха на природе. Эксперты "G", называя варианты экстремального отдыха, отмечают, что каждый из них требует серьезной подготовки или присутствия опытного инструктора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туристы со всей России едут в Анапу, чтобы заняться дайвингом

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Туристы со всей России едут в Анапу, чтобы заняться дайвингом

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Зависнуть на скалах

Одним из популярных видов outdoor-активности на Кубани является скалолазание. Любители этого вида спорта с большим удовольствием проводят свои выходные на скалах, куда едут не только испытать возможности своего тела, но также пообщаться с единомышленниками и насладиться природой.

«Скалолазание исторически вышло из альпинизма, но потом разошлось с ним, потому что альпинизм — это совсем не про безопасность, все-таки там природа является неконтролируемым фактором. Современное спортивное скалолазание — это безопасный вид спорта»,— рассказывает вице-президент краевой федерации, тренер сборной Кубани по скалолазанию и руководитель краснодарского скалодрома Александр Головнин.

Он отмечает, что сейчас тренировки и практически все соревнования по скалолазанию проводятся на скалодромах. Однако лазание на естественном рельефе все равно продолжает привлекать и любителей, и профессиональных спортсменов

«В Краснодарском крае своеобразной Меккой скалолазания является Гуамское ущелье в Апшеронском районе. Там огромное количество скалолазных трасс, разные сектора, разные фактуры рельефа, интересный подход туда. Сложность маршрутов разная: от 5А до 9А, которые под силу лишь самым лучшим российским спортсменам. Ну, и разные локации, разбросаны они по Гуамскому ущелью как в непосредственной близости к реке Курджипс, так и поближе к Мезмаю. Это основная точка для посещения естественного рельефа»,— рассказывает Александр Головнин.

Еще одним местом, известным с советских времен, является гора Индюк в Туапсинском районе. Индюк имеет богатую историю проведения соревнований как скалолазными, так и альпинистскими и туристических клубами края.

«Ближайшая к Краснодару точка — это Планческие скалы в Северском районе, километрах в 30 от Краснодара. Там рядом есть и Красные скалы, но часть маршрутов там сейчас разрушена. Если заниматься лазанием без подготовленных точек, то новичку туда ехать не надо»,— рассказывает Александр Головнин.

Он отмечает, что в отличие от лазания на скалодроме на естественном рельефе необходимо соблюдать некоторые меры безопасности. В частности, рекомендуется носить каску на случай падения сверху камней, спровоцировать которое может впереди идущий скалолаз.

«Тем, кто никогда не пробовал скалолазание, никуда самостоятельно выезжать не надо. Надо обязательно пройти инструктаж от компетентных людей либо на скалодроме, либо в каком-нибудь клубе, правильно подготовить снаряжение и предупредить кого-то о поездке. И важно иметь партнера, который умеет лазить, умеет страховать, понимает особенности нижней страховки, специфику срыва и не навредит ни себе, ни лазающему. Когда два-три выезда сделаете, научитесь правильно снимать страховку, безопасно выстегиваться, не рискуя повиснуть без веревки на скале, можно будет подумать о выездах без инструктора»,— говорит Александр Головин.

Он заостряет внимание на том, что эти меры безопасности нужно выполнить, чтобы отдых, который при правильной организации безопасен, не закончился плохо.

Из снаряжения для скального выезда понадобятся альпинистская веревка (динамическая, если планируется лазание с нижней страховкой), оттяжки, страховочная система, скальные туфли, каска, страховочное устройство и карабины. Кстати, все снаряжение можно взять в прокат.

«Тюлени» переползают под парус

Одним из самых финансово доступных, легко осваиваемых и захватывающих видов активности на море считается виндсерфинг, которым гипотетически можно заниматься на всем Азово-Черноморском побережье. Однако принято считать, что лучшим местом для этого, как по природным факторам, так и по наличию соответствующей инфраструктуры, является Ейский район.

«Для виндсерфинга Ейск — самое лучшее место. С трех сторон он омывается водоемами: Ейский лиманом, Таганрогский заливом и Азовским морем. Мы находимся на оконечности Ейской косы, и получается, что между двух берегов образуется сквозняк. И здесь сталкиваются теплые и холодные фронты. Ейск для виндсерферов интересен тем, что ветер здесь может дуть с разных направлений: сначала несколько дней с востока, потом разворачивается и дует с запада, юго-запада. При этом любое направление здесь рабочее. Нет такого, как в Египте или на Канарах, где ветер не меняет направления. Кроме того, глубина здесь небольшая, то есть катание безопасно и вода быстро прогревается»,— рассказывает руководитель местной школы виндсерфинга Виталий Владивостоков.

По его словам, Ейская коса привлекает большое количество российских виндсерферов разного уровня.

«Они могут расходиться по разным направлениям, новички оставаться на тихой воде, а профессионалы — уходить в Таганрогский залив, прыгать на волне и крутить разные элементы. Люди, которые серфят в других странах, рассказывают, что у нас здесь и безопасней и комфортней»,— говорит он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ейская коса привлекает большое количество российских виндсерферов

Фото: Виталий Владивостоков Ейская коса привлекает большое количество российских виндсерферов

Фото: Виталий Владивостоков

Южнее Ейской косы расположена Должанская коса. Раньше, по словам эксперта, она была интереснее — на три километра уходила в море, но в 2014 году шторм почти полностью ее смыл. Еще, по словам руководителя школы, точками для экстремального катания считаются Анапа и Благовещенка.

«Анапа ценится осенними, зимними штормами. Ее любят виндсерферы-экстремалы. Они ждут эти анапские шторма и катаются вплоть до глубокого февраля. Зимой начинает дуть южный ветер, и волны порой бывают по четыре метра. Спортсмены, которые едут туда со всей России, получают уже практически океанские условия»,— рассказывает он.

Для того чтобы встать под парус и начать кататься, нужен всего один часовой урок. Спортсмены говорят, что по сложности обучение виндсерфингу можно сравнить с обучением катанию на велосипеде.

«Люди приезжают полежать на пляже, но им надоедает это лежание и катание на «банане», они смотрят, что интересно, безопасно, и идут пробовать виндсерфинг. Очень много детей занимается. У нас детская группа есть, каждое утро по 40 детей, при этом основная масса — это те, кто приезжают на короткий срок отдыха. Но уже формируется тенденция, что родители привозят детей на лето, снимают квартиру на весь сезон только ради того, чтобы ребенок занимался у нас виндсерфингом»,— говорит господин Владивостоков.

При этом он утверждает, что виндсерфинг, помимо прочего, является еще и одним из самых бюджетных видов спорта и отдыха. По его словам, занятия им выходят в 4–5 раз дешевле, чем горными лыжами. Час работы инструктора стоит, примерно 2–2,5 тыс. руб. Аренда снаряжения на день — около 2 тыс. руб. Если принято решение заниматься серьезно, приобрести «бэушный» комплект оборудования можно за 70–80 тыс. руб., дальнейшее катание вложений не требует.

«Большой плюс Ейска в том, что можно поселиться в любом конце города, аренда квартир недорогая (около 10 тыс. руб.), пробок по городу нет. У нас есть несколько компаний из Ростова, которые приезжают кататься на выходные. Они арендуют квартиру в Ейске с мая и по конец сентября, то есть на весь сезон. Получается дешевле, чем снимать отель»,— рассказывает господин Владивостоков.

Для ленивых созерцателей

Еще один вид активности, привлекающий утомленных пляжем отдыхающих, — дайвинг. Исполнительный директор дайв-центра, работающего в Анапе уже 25 лет, Ринат Черниченко рассказал "G", что популярными местами для погружений в крае являются Анапа и Геленджик. Дайв-центры есть также в Сочи.

«У нас тут музей под водой, создан маршрут. И мы в ходе ознакомительных погружений, чтобы начинающим дайверам было интереснее, водим их туда. Вещи, которые мы находили, стащили в одно место. Например, есть огромный турецкий якорь, которому 300 лет. С ним любят фотографироваться под водой. Или большой старинный сундук. Огромный винт от самолета, который рыбаки тралом зацепили»,— рассказывает господин Черниченко, добавляя, что любители морской фауны во время погружений любят кормить рыбок.

«Ну, и затонувшие корабли. Например, у нас тут на небольшой глубине можно посмотреть сухогруз “Одесский горсовет”, который во время войны перевозил продовольствие, а в 1946 году подорвался на мине. Там приемлемая глубина для новичков —девять метров. И все, кто у нас на побережье работают, водят туда. Вообще у нас тут со времен войны на дне лежат четыре корабля, но на них только с опытом людей берем, потому что там глубина большая»,— говорит господин Черниченко.

Неглубокое Азовское море (в среднем 13 метров) для дайверов интереса не представляет, потому что там нет привлекательных объектов для осмотра и нужно угадывать погоду, так как даже небольшая волна поднимает все со дна и делает воду мутной.

«В Геленджике есть Якорная банка, там гроты. Конечно, не такие, как в Крыму, но тоже можно поисследовать. Начинающему дайверу будет очень интересно. В Новороссийске глубины большие, все затопленные объекты находятся глубже 40 м. Туда надо идти с запасом баллонов и только с сертифицированными дайверами»,— рассказывает руководитель дайв-центра.

По его словам, разовое погружение в минувшем сезоне обходилось в 2,5 тыс. руб. Баллона хватает на 40–75 минут. Первое погружение обычно длится около 40 минут.

«Дайвинг — это занятие для ленивых. Не нужно грести ластами. Чем медленнее двигаешься, тем дольше пробудешь под водой. Воздух не расходуется активно. И, конечно, интересно испытать это состояние невесомости, как космонавты. Они же под водой тренируются, где имитируется невесомость»,— говорит он.

В какой из локаций совершать свое первое погружение, разницы нет, потому что на этом этапе человек только знакомится со снаряжением и правилами поведения. Важно в первый раз выбрать сертифицированный дайв-центр с опытными инструкторами. Инструктаж перед первым погружением занимает около 30 минут. Согласно международному стандарту первое погружение на безопасную глубину должно начинаться обязательно с берега, а не с плавсредства, и должно быть постепенным.

«Представьте, человек в первый раз попадает в акваланге в воду и под ним нет дна, а нужно ряд операций сделать: сдуть жилет, продуваться, чтобы бороться с давлением. Вот почему важно на безопасной глубине начинать. Если что-то не получается, человек должен иметь возможность встать на ноги и решить проблему. Например, попала вода под маску, человек может запаниковать, и инстинкт потащит его на поверхность. А если резко выскочить с большой глубины, то можно получить травму»,— рассказывает господин Черниченко.

Дайвинг доступен людям разных возрастов, противопоказаниями являются только болезни сердца, легких, астма и гаймориты, рассказывает он. Если же погружения увлекли, то имеет смысл сдать экзамен на международный сертификат, который позволяет заниматься дайвингом в любой стране мира. Снаряжение можно арендовать или приобрести свое, комплект обходится в сумму порядка 200 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парапланерист, поймав восходящий поток, может часами парить в воздухе

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Парапланерист, поймав восходящий поток, может часами парить в воздухе

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Полеты на тряпке

Массу эмоций дают прыжки с парашютом или полеты на параплане. Однако решившиеся на эти виды активности должны исходить из того, что они требуют особой ответственности, потому что, предостерегают опытные инструкторы, «небо ошибок не прощает». Для новичков доступны либо прохождение специального обучения, либо полеты в тандеме с инструкторами.

Начальник парашютной службы краснодарского авиационного спортивного клуба ДОСААФ России Сергей Патраков рассказал "G", что на Кубани есть два досаафовских клуба, где ознакомительные и спортивные прыжки с парашютом могут совершать гражданские лица: в Краснодаре (сама дроп-зона расположена в районе поселка Энем под Краснодаром) и в Приморско-Ахтарске.

Однако уходящий год внес свои коррективы: впервые за много лет клуб не совершал полеты и не делал выбросов парашютистов из-за установленных ограничений на полеты.

Росавиация 24 февраля в связи с проведением РФ военной спецоперации ввела ограничения на работу аэропортов Анапы, Геленджика, Краснодара, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты. С тех пор эти ограничения неоднократно продлевались.

В пресс-службе ведомства на запрос издания о возможности совершения в настоящее время спортивных полетов парашютистов и парапланеристов ответили, что установленный временный режим использования воздушного пространства включает в себя часть территории Краснодарского края и Адыгеи, и предложили уточнить интересующие районы в Минобороны РФ.

В пресс-службе Южного военного округа изданию не смогли предоставить информацию об установленных ограничениях. Получить оперативный ответ на соответствующий вопрос от центрального аппарата Минобороны, пока не удалось.

Парапланеристы, которым для совершения полетов не нужна авиатехника, а требуется только собственное снаряжение, в этом плане более независимы. Краснодарский парапланерист Сергей Тихонов рассказывает, что выбор мест для совершения полетов обусловлен поиском локаций, где возникают потоки восходящего воздуха. Как правило, речь идет о побережье с крутым берегом, либо о горных массивах, где потоки сталкиваются с рельефом и поднимаются вверх.

«Внутри этого потока можно летать вдоль берега, часами висеть в этом динамике. Все ограничено длиной берега. Иногда бывает можно пролетать так километров по 40. В горах, даже если не ловится восходящий поток, высокий старт позволяет просто лететь сверху вниз»,— рассказывает он.

Исходя из этого, по его словам, местами полетов парапланеристов на Кубани являются Новороссийск, где можно летать вдоль Маркотхского хребта, Анапа, станица Голубицкая (Темрюкского района). Также полеты совершаются в Красной Поляне.

Однако строго определенных точек, где постоянно работают тандемы, нет. Это обусловлено зависимостью парапланеристов от погоды. «Искать места надо по парапланам в небе. Нужно сложить возможность, погоду, ветер определенного направления, определенной силы и желательно без дождя»,— объясняет он.

Ознакомительные полеты, рассказывает Сергей Тихонов, можно совершать исключительно в тандеме с инструктором. Он управляет парапланом, разъясняет пассажиру, как тот должен вести себя на взлете, при посадке, предупреждает, «за что не надо хвататься». Один полет в тандеме может обойтись от 4 до 8 тыс. руб. в зависимости от места, времени полета, способа заброски на точку старта и конкуренции. На сайте одного из краснополянских курортов полеты на параплане предлагаются за 9 тыс. руб. Для того чтобы пройти обучение на право самостоятельных полетов, нужно потратить 10 летных дней в школе парапланеристов, каждый из которых обходится в 4–5 тыс. руб. Стоимость собственного снаряжения выходит от $2 тыс. до $ 6 тыс.

Михаил Волкодав

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