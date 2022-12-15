Разворот на восток

Российский автомобильный рынок продолжает лихорадить. Вслед за кризисом 2021 года в текущем году ситуация усугубилась из-за санкций и ухода крупных автомобильных брендов. На фоне этого продажи новых автомобилей в Краснодарском крае сократились в 2,6 раза, несмотря на внедрение параллельного импорта. Эксперты также фиксируют рост спроса и предложения на автомобили из КНР, хотя и признают, что полностью заменить привычные марки они пока не могут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В рейтинг самых продаваемых на Кубани моделей автомобилей в возрасте до трех лет вошли Hyundai Solaris, Lada Granta и Volkswagen Polo

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ В рейтинг самых продаваемых на Кубани моделей автомобилей в возрасте до трех лет вошли Hyundai Solaris, Lada Granta и Volkswagen Polo

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

В Краснодарском крае в январе—сентябре 2022 продали 17,9 тыс. легковых автомобилей. Это в 2,6 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (46,3 тыс.), следует из данных аналитического агентства «Автостат Инфо». По объемам продаж Кубань занимает четвертое место в России после Москвы (100,4 тыс.), Подмосковья (35,2 тыс.) и Санкт-Петербурга (27,4 тыс.).

Всего в России в январе—сентябре 2022 года было продано 469,3 тыс. легковых автомобилей, что на 58,7% меньше, чем годом ранее. Продажи отечественных машин составили 122,8 тыс. штук (-55%), иномарок — 864,6 тыс. штук (-10,2%).

Параллельный импорт не помог

Участники автомобильного рынка отмечают среди главных трендов уходящего года антироссийские санкции, которые привели к уходу крупных европейских автомобильных брендов. Это также привело к закрытию автосборочных предприятий и дефициту предложения на авторынке.

Одновременно со снижением предложения сократился и предъявляемый спрос — потребительская способность и активность покупателей снизилась, люди стали активнее экономить. По оценкам директора по развитию автохолдинга «Ключавто» (одного из крупнейших на юге России) Юлии Овчинниковой, по итогам года падение автомобильного рынка в РФ составит около 50% («Автостат Инфо» оценивает падение до 60%). Больше всего спрос на покупку машин снижался минувшими весной и летом — к осени он начал постепенно восстанавливаться: «Ключавто» фиксирует рост продаж на 15% в третьем квартале по сравнению с вторым в целом по РФ и на 11,6% — по ЮФО.

Эксперты отмечают, что спрос удалось частично восстановить за счет параллельного импорта, однако признают, что количество ввезенных в Россию автомобилей недостаточно для удовлетворения потребностей рынка и устранения дефицита. Оценить объем ввезенных через параллельный импорт автомобилей они не смогли.

Изменение конъюнктуры рынка привело к дальнейшему росту стоимости автомобилей, наметившемуся в 2021 году: он был связан с последствиями пандемии и вызвал остановки цепочек поставок и производств. Директор компании «Fresh Auto Краснодар» Максим Солодовник оценил рост стоимости новых автомобилей с начала года в 28%. Юлия Овчинникова из «Ключавто» говорит, что цены на новые автомобили росли в течение первого полугодия 2022 года из-за колебаний курса валют, а также издержек на новую логистику. Аналитики «Авито Авто» констатируют, что начиная с весны — после самой острой фазы кризиса — цена новых машин начала снижаться: если в марте их средняя стоимость составляла 3,1 млн руб., то в октябре — уже 2,9 млн руб.

«В начале года цены на оставшиеся на складах новые авто значительно поднялись, и в тот момент спрос был выше предложения. К концу года на рынок начали выходить новые бренды и модели, и цены начали снижаться»,— приводит свою оценку гендиректор «СберАвто» Илья Федорченко.

Китайский дрифт

Те клиенты, которые были заинтересованы в покупке исключительно новой машины, обратили внимание на китайский автопром, говорят участники автомобильного рынка. По оценкам «СберАвто», их доля в России в целом составила 30%. «Авито Авто» говорит, что в январе—ноябре 2022 года продажи китайских машин составляли 16,1%, при этом их доля за год выросла в 2,5 раза — с 6,4% за аналогичный период 2021 года. В Краснодаре, по оценкам «Авито Авто», на долю китайских брендов в январе—ноябре 2022 года пришлось 12,5% предложения новых автомобилей. Годом ранее этот показатель составлял 4,6%.

«Доля корейских и китайских автомобилей на рынке растет, технологии производства совершенствуются, в том числе и с учетом предпочтений российских клиентов. Китайские марки зачастую могут предложить более интересные комплектации по цене, сравнимой с прошлогодними ценами на базовые модели "европейцев". Есть все условия, чтобы удовлетворить потребность рынка в новых автомобилях, и это может произойти, как только дистрибьюторы смогут нарастить объемы поставок китайских и корейских авто»,— считает Илья Федорченко.

В пресс-службе ГК «Автодом» обращают внимание, что по комплектациям и оснащению китайские авто превосходят корейские, японские и европейские модели благодаря включенным опциям комфорта и безопасности. «Важно отметить, что китайские производители отличаются клиентоориентированностью и адаптируют модельный ряд в соответствии с запросами покупателей»,— добавляют в компании.

Наиболее востребованными брендами на отечественном рынке в «Автодоме» называют Chery, Haval, Geely, Exeed. В компании также говорят, что автоконцерны из Китая постоянно ведут поиск новых площадок для производства автомобилей на территории России. «Для того чтобы оценить долговечность и надежность китайских авто, понадобится время. Однако стоит отметить, что с 2016 года индекс доверия к популярным китайским автомобилям вырос с 35 до 66–78%»,— комментируют в ГК «Автодом».

В то же время в аналитическом агентстве «Автостат Инфо» отмечают, что китайские автопроизводители, во-первых, не торопились насытить российский авторынок своими автомобилями, а во-вторых, стали в первую очередь ориентироваться на сегмент дорогостоящих авто. Юлия Овчинникова считает, что говорить о том, что китайские авто смогут полностью заменить привычные автомобильные марки, не приходится: «Во-первых, понадобится время для того, чтобы сформировать лояльность потребителей к новым маркам, во-вторых, знакомые и полюбившиеся россиянам модели автомобилей поступают на рынок путем параллельного импорта».

«Почти новый» авторынок

Несмотря на общее снижение продаж, лучше себя чувствует рынок подержанных автомобилей, говорят представители отрасли. По данным «Автостат Инфо», в январе—октябре 2022 года в Краснодарском крае было продано 221,2 тыс. машин с пробегом, что на 9,6% меньше, чем годом ранее. В топ-3 по продажам в регионе вошли Lada 2107 (9302 шт.), Hyundai Solaris (6085 шт.) и Lada 2114 (5678 шт.).

При этом участники рынка отмечают рост спроса на автомобили с пробегом в возрасте до трех лет. По данным «Авито Авто», в третьем квартале продажи этого сегмента на Кубани выросли на 43% по сравнению со вторым кварталом и на 13% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. На долю авто в возрасте до трех лет пришлось 10,1% от всех продаж автомобилей с пробегом в Краснодарском крае за третий квартал, подчеркивают аналитики. В рейтинг самых продаваемых в регионе моделей автомобилей в возрасте до трех лет вошли Hyundai Solaris, Lada Granta, Volkswagen Polo.

«В поисках альтернативы новым машинам покупатели обратили внимание на категорию "почти новых" авто с небольшим пробегом, но спрос пока превышает предложение»,— обращает внимание Илья Федорченко.

Максим Солодовник также отмечает увеличение на 19% среднего чека покупки подержанных автомобилей. «Это связано с тем, что клиенты стали чаще приобретать люксовые авто, и спрос на премиальные автомобили с пробегом в целом вырос»,— говорит он.

«Спрос на подержанные автомобили в Краснодарском крае в 2022 году был стабильным, наблюдалось некоторое смещение интереса покупателей с сегмента новых авто на вторичный рынок, и в третьем квартале доля продаж автомобилей с пробегом достигла 59,6%. В этом году клиенты автохолдинга в Краснодаре чаще всего приобретали автомобили с пробегом брендов Toyota, KIA и Hyundai»,— добавляет Юлия Овчинникова.

Тенденция к насыщению

Эксперты дают разные прогнозы о том, как будет развиваться автомобильный рынок в 2023 году. По мнению Максима Солодовника, текущие тенденции сохранятся: в первую очередь повышенный спрос на новые автомобили, дефицит, экспансия китайских производителей. Он также полагает, что ассортимент авторынка России будет пополняться не только представителями отечественного автопрома, например обновленными «Москвичами», но и различными марками из Ирана, ОАЭ и, возможно, Индии.

Юлия Овчинникова считает, что ожидать восстановления рынка до прошлогодних показателей в ближайшее время не стоит. «Однако рассчитываем на положительный результат налаженного механизма параллельного импорта и продолжаем наблюдать за китайскими автомобильными брендами и новинками от отечественных производителей»,— отмечает она.

Илья Федорченко обращает внимание на тенденцию к постепенному насыщению рынка. «АвтоВАЗ смог перестроить свою работу и уже производит и продает часть модельного ряда. В следующем году запланировано возобновление производства Lada Vesta, одной из самых популярных моделей бренда. Помимо этого, на рынок выходят новые бренды — Omoda, Evolute, Skywell, "Москвич". Все это дает основания рассчитывать на то, что рынок будет двигаться в сторону баланса спроса и предложения»,— говорит он.

По мнению представителей ГК «Автодом», для стабилизации цен на автомобильном рынке необходима поддержка государства. Тогда, считают в компании, стоимость автомобилей премиум-сегмента может снизиться до 30%, массового сегмента — до 20%. «Но вопрос снижения цен следует решать не регулировкой наценок дилеров на автомобили, а реальной поддержкой дилерских центров и снижением пошлин»,— уверены в «Автодоме».

Алексей Белянин

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