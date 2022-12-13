AFP: ЕС согласился предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление

Страны-члены Евросоюза (ЕС) согласовали предоставление Боснии и Герцеговине статуса государства-кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатов.

По данным агентства, соответствующее решение приняли министры стран ЕС по европейским делам. Ожидается, что официальное решение о принятии Боснии и Герцеговины в состав ЕС лидеры союза подпишут в ходе саммита, который пройдет в Брюсселе в четверг, 15 декабря.

Босния и Герцеговина состоит из Федерации Боснии и Герцеговины, Республики Сербской и округа Брчко. С 1992 года является членом ООН. В 2008 году было подписано соглашение о стабилизации и ассоциации Боснии и Герцеговины с Евросоюзом. В 2016 году страна подала заявку на вступление в ЕС.

В июле премьер-министр Словении Роберт Голоб обратился к Еврокомиссии с просьбой предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в ЕС до конца 2022 года.

Милена Костерева