По зеленому не резать

Сложная ситуация в российской экономике и последовавшие за этим законодательные меры поддержки крупных предприятий, являющихся основными источниками загрязнения окружающей среды, заставляют экологов беспокоиться о сохранности реализуемых в регионе экологических проектов и программ. Речь идет как об их полноценном сохранении, так и об объемах предусмотренного ранее финансирования. Власти и сами компании признают осложнение ситуации, однако говорят о том, что урезания «зеленой» повестки не произойдет, хотя временные подвижки в ее реализации возможны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экологи опасаются, что освобожденные в 2022 году от большинства проверок крупные предприятия перестанут соблюдать природоохранные нормативы

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Экологи опасаются, что освобожденные в 2022 году от большинства проверок крупные предприятия перестанут соблюдать природоохранные нормативы

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Бесконтрольная ситуация

Член совета при губернаторе Кубани по развитию гражданского общества и правам человека, представитель Межрегиональной социально-экологической общественной организации «Экологический центр» Евгений Витишко высказал «G» опасение, что экологические программы и проекты в сложившихся экономических условиях будут сокращаться. Одним из обоснований своего предположения он приводит принятое обращение депутатов Законодательного собрания Краснодарского края в адрес вице-премьера РФ Виктории Абрамченко о необходимости внесения поправок в федеральный закон об отходах производства и потребления и предоставления возможности использовать до 1 января 2026 года полигоны, введенные в эксплуатацию до 2019 года, не имеющие предусмотренной законодательством документации.

Прекращение эксплуатации грозит с начала 2023 года полигонам в поселке Мостовском, городе Курганинске, станице Переяславской и поселке Ильском. Это может остановить работу регионального оператора по Абинской и Новокубанской зонам, а также оператора в Мостовском районе и привести к тому, что 12 из 44 муниципалитетов Кубани лишатся объектов размещения отходов.

«Еще один пример — постановление правительства РФ от 11 марта 2022 года, которым блокируется большинство проверок. Сейчас не имеет смысла обращаться куда-то в административном порядке, потому что контролирующие органы на основании этого документа просто отказываются выходить. Нам сейчас, чтобы добиться проверок, приходится писать сообщения об административном правонарушении либо преступлении, вызывать полицию на место правонарушения, регистрировать его, чтобы вопрос рассмотрели в порядке административного расследования или доследственной проверки. Это говорит о том, что даже на уровне законодательном меры по экологизации сокращаются. Думаю, что программы, которые были направлены на экологическое направление, "схлопнутся", а законодательные нормы, которые сейчас позволяют держать инфраструктуру на уровне, будут ослабляться»,— рассказывает господин Витишко.

Директор НИИ экологии Кубанского государственного аграрного университета Леонид Ярмак считает, что однозначные выводы и прогнозы в данной ситуации делать сложно. «Есть общепринятый подход, он заключается в том, что состояние экологии полностью зависит от состояния экономики. Если кризис повлияет на экономику конкретного предприятия, соответственно, это скажется и на инвестициях в экопрограммы. Конечно, при несоблюдении экологических требований никто работать предприятию не даст. Но мы прекрасно понимаем, что любые мероприятия подобного характера — это прежде всего внедрение нового, более технологичного оборудования. С этим проблемы могут быть, и это уже зависит от состояния конкретного субъекта»,— говорит эколог.

Экономист Леонид Хазанов считает, что в следующем году российские компании, учитывая их адаптацию к работе в условиях санкционной повестки, скорей всего, сохранят «зеленый курс». Однако он также прогнозирует, что масштабы такого курса будут напрямую зависеть от их доходов и возможности использования отечественного оборудования вместо импортного.

Рискоориентированный подход

Первый заместитель председателя комитета по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности Законодательного собрания Кубани Андрей Булдин рассказал «G», что в настоящее время экоповестка по проектам с участием государства сохраняется, что, по его словам, подтверждается на всех уровнях.

«Понятно, что есть перенос сроков реализации ряда проектов, на это влияет экономическая ситуация. Но то же самое экологи говорят и в Европе, поэтому это общемировая тенденция. Однако нацпроект "Экология" и цели, которые им поставлены, сохраняются, в том числе и по отходам. Что касается нашего обращения в правительство России по полигонам, то здесь сыграла роль еще и пандемия, потому что ряд проектов из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране и мире сдвигался. Это происходит и на федеральном уровне. Подвижки по срокам, возможно, не позволяют вовремя достигать заявленных целей, но сами цели при этом остаются. И цели по экологическим проектам не снимались ни на федеральном уровне, ни на региональном»,— говорит господин Булдин.

Депутат отмечает, что ему понятно беспокойство экологов относительно ограничений по проверкам, но, по его мнению, вся реформа контрольно-надзорной деятельности основывалась на «рискоориентированном подходе», и в этом смысле предприятия, которые могут нанести серьезный вред экологии, все равно остаются поднадзорными.

«У нас в крае не так много опасных производств. Возникающие экологические эксцессы — это в основном какие-то разливы на море, в портах, аварии на судах, трубопроводные ситуации. И в таких случаях Росприроднадзор достаточно быстро реагирует: находятся виновные, выносятся штрафы, рассчитывается ущерб»,— говорит депутат, отмечая при этом, что каникулы по проверкам компаний, не имеющих больших экологических рисков, серьезной угрозы не несут.

По данным парламентария, в крае сейчас, наоборот, идет процесс расширения экологических программ. В первую очередь речь идет о реконструкции и строительстве очистных сооружений по всему черноморскому побережью. «Вопрос экологии побережья связан прежде всего со сбросами и канализацией. И в модернизацию этой отрасли в настоящий момент идут огромные средства, которых не было десятилетиями, поэтому сейчас ситуация в Краснодарском крае кардинально меняется. К примеру, по программе "Чистая вода" осуществляется реконструкция питьевого водоснабжения. Компании, которые занимаются отходами, также не сворачивают своих инвестиционных проектов в части строительства новых полигонов. Поэтому то, что касается региональной повестки, здесь все идет только на увеличение»,— говорит господин Булдин.

По информации администрации Краснодарского края, в регионе до 2025 года реконструируют 17 очистных сооружений в Сочи, Новороссийске, Анапе, Геленджике, Туапсинском районе, которые очищают 80% всех сточных вод, попадающих в Черное море. Реконструкцию планируется проводить за счет инфраструктурных бюджетных кредитов общим объемом порядка 68 млрд руб. К строительству планируется приступить в 2023 году.

Трубы не горят

В Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) в ответ на соответствующий запрос «G» заявили, что «зеленая повестка компании в 2022 году реализуется в соответствии с требованиями корпоративной экологической политики, и в 2023 году эта работа будет продолжена. Сокращений ассигнований компании на природоохранные проекты не планируется».

КТК — крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. В систему поступает нефть в основном с месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. Нефть транспортируется до Морского терминала компании в поселке Южная Озереевка (г. Новороссийск), где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки.

В компании уточнили, что занимаются не нефтедобычей или нефтепереработкой, а транспортировкой нефти по магистральной трубе, что означает отсутствие вредных производств, работа же по защите экологии состоит в поддержании и оптимизации герметичности узлов и соединений на всем протяжении трассы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Серьезные опасения экологов связаны с возможным розливом нефти на стоящих в акватории Черного моря наливных установках

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Серьезные опасения экологов связаны с возможным розливом нефти на стоящих в акватории Черного моря наливных установках

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В 2022 году все объекты КТК прошли детальную межведомственную проверку, инициированную вице-премьером Викторией Абрамченко, полученные немногочисленные замечания устраняются. В текущем году в рамках производственно-экологического контроля превышения ПДК загрязняющих веществ на всех объектах зафиксировано не было. КТК зарегистрирован в Новороссийске, официально признан системообразующим предприятием города-героя и дистанцироваться от местной экологии не намерен. Очередной этап модернизации — Программа устранения узких мест — также реализуется без сокращений, включая сопутствующие меры экологического характера»,— заявили в компании.

По поводу аварии, случившейся в августе 2021 года, когда при погрузке на греческий танкер Minerva Symphony с выносного причального устройства (ВПУ-1), принадлежащего консорциуму, произошел крупный разлив нефти в море (по данным мониторинга со спутника, площадь нефтяного пятна составила более 85 кв. км, по данным КТК — 200 кв. м), в компании уточнили, что причиной разгерметизации системы тогда стал бракованный гидрокомпенсатор, и уже в прошлом году все подобные модули на ВПУ были заменены.

«В 2022 году все ВПУ были продиагностированы водолазами, после чего были заменены необходимые элементы. В настоящее время ведется замена танка плавучести на ВПУ-2. В 2024–2025 годах планируется замена самих ВПУ-1 и ВПУ-2 как выработавших расчетный ресурс. В рамках подготовки к этой операции летом 2022 года в сотрудничестве с МЧС было произведено обследование акватории морского терминала КТК (более 760 тыс. кв. м) и обезвреживание найденных взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны»,— говорят в КТК.

В пресс-службе также отметили, что заказывают научные исследования в связи с поступлением жалоб от местных жителей на неприятные запахи, с привлечением аккредитованных лабораторий на производственных объектах проводят мониторинг состояния атмосферного воздуха, также замеры проводятся при загрузке танкеров, при выявлении нарушений танкеры к погрузке не допускаются. В 2022 году КТК провел на своих объектах 24 плановых и внеплановых учения, что в два раза больше, чем в 2021 году.

В ООО «Газпром трансгаз Краснодар», которое занимается эксплуатацией системы магистральных трубопроводов на Кубани, в Адыгее и в Ростовской области, изданию рассказали, что экономические и геополитические события не оказали влияния на экологическую политику компании, в следующем году изменений программы природоохранных мероприятий не планируется.

По информации пресс-службы ООО «Краснодар Водоканал», сокращение расходов на мероприятия корпоративного плана снижения сбросов загрязняющих веществ на 2022–2029 годы, финансируемого из инвестиционной программы компании, также не планируется.

Экология вне санкций

В министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края «G» сообщили, что в связи с существенным изменением макроэкономической ситуации сроки и возможности реализации инвестиционных программ предприятий нефтепереработки находятся в процессе пересмотра. «По предварительным оценкам, санкции, увеличение бюджетов инвестиций в связи с отсутствием доступных "долгих" инвестиционных кредитов приведут к увеличению сроков реализации проектов на два-три года»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) им. А. А. Шамара, расположенном в Северском районе Краснодарского края, рассказали, что конкретного оборудования, отвечающего за экомониторинг, санкции не коснулись. «Санкции, которые касаются нашей отрасли, затронули поставку оборудования для нефтепереработки и нефтехимии. Это никак не влияет на природоохранную деятельность. Основное оборудование для внутреннего мониторинга экосистем, которое использует НПЗ, производится в России. Более того, функционирование нефтеперерабатывающего завода невозможно без соблюдения повышенных требований к обеспечению промышленной, пожарной безопасности производства, а также охраны труда»,— рассказали в пресс-службе компании.

На нефтеперерабатывающем заводе отмечают, что в 2019 году начался процесс модернизации НПЗ, в рамках которого в эксплуатацию была введена установка первичной подготовки и переработки нефти ЭЛОУ АТ-6 мощностью 3,6 млн тонн в год. За счет этого мощность предприятия увеличилась до 6,6 млн тонн сырья в год. В начале 2021 года компания также начала строительство комплекса по производству автобензина и ароматических углеводородов с проектной мощностью 1,5 млн тонн по сырью. На Ильском НПЗ уточняют, что программа модернизации завода предполагает техническое перевооружение мощностей, увеличение надежности технологий, использование современного и экологичного оборудования.

В частности, в компании рассказали, что по итогам реализации программы на НПЗ появится автоматизированная установка тактового налива нефтепродуктов в железнодорожные цистерны, которая практически исключит попадание в атмосферу паров нефтепродуктов и повысит пожарную и экологическую безопасность предприятия. Система рекуперации паров нефтепродуктов сократит отходы и выбросы загрязняющих веществ и позволит на 98% возвращать в жидкое состояние пары бензина и нефтепродуктов. Появится также система автоматического контроля стационарных источников выбросов. Она будет работать непрерывно и круглосуточно.

Михаил Волкодав

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