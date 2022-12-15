«Анапа будет развиваться в пользу курортной и социальной составляющей»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

GUIDE: Если подводить итоги уходящего года, что на сегодняшний день представляет собой Анапа по фактическому числу жителей и по освоенной жилищным строительством территории?

Василий Швец: Официальные данные переписи говорят, что численность постоянного населения Анапы — 213 тыс. человек, это жители как города, так и наших сельских территорий. Но это официальные данные, а по факту же мы понимаем, что цифры значительно выше. Сейчас мы на четвертом месте в крае после Краснодара, Сочи и Новороссийска.

Все последние годы мы наблюдаем миграционный прирост, и это неудивительно — Анапа привлекательна не только для отдыха, но и для жизни. Здесь очень благоприятный климат, развитая инфраструктура, есть возможность заниматься бизнесом, сельским хозяйством и много других факторов, в том числе доступность жилья. Последние годы его строилось очень много, даже излишне. Так что нам даже пришлось темпы жилищного строительства серьезно притормозить. Все-таки в первую очередь Анапа — это курорт, и очень важно сохранить его как главную здравницу страны для миллионов наших соотечественников. Это позиция и губернатора региона Вениамина Кондратьева, и моя лично. Мы приняли новый Генплан, который навсегда изменил подход к застройке города и в целом к освоению территорий.

G: Как обстоят дела с градостроительной политикой после принятия нового Генплана?

ВШ: В течение 2022 года мы приняли новые правила землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования. Теперь Анапа будет развиваться исключительно в соответствии с этими документами — в пользу курортной и социальной составляющей и без точечной застройки, учитывая в первую очередь интересы жителей.

Сейчас приступаем к новому, очень важному этапу работы — утверждению проектов комплексного развития территории. Считаю такой подход единственно возможным.

В начале декабря на заседании общественного Градсовета мы уже рассмотрели первые проекты КРТ — в хуторе Нижняя Гостагайка и селе Сукко. Там предполагается строительство не только жилья, но и объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, которые застройщик затем безвозмездно передаст в муниципальную собственность. Причем по договору первыми будут закладываться соцобъекты, чтобы на момент сдачи жилья собственники квартир уже могли пользоваться всей необходимой инфраструктурой.

G: Как в Анапе обстоят дела с обеспеченностью жителей города соцобъектами? Остается ли острым вопрос нехватки учреждений?

ВШ: Не буду скрывать, вопрос по-прежнему острый. Все-таки новые школы в Анапе не строились в течение 30 лет, с начала 90-х. Сейчас мы исправляем последствия этих десятилетий.

В этом году открыли две школы: в микрорайонах «Алексеевский» и «Горгиппия» на 1100 и 1550 мест. Буквально в середине декабря, ко Дню города, сдали новый корпус для начальных классов в школе № 12 в ст. Анапской. Вместе это – более 3 тыс. мест. Еще подписали концессионное соглашение по строительству школы на 1550 мест в Цибанобалке, строим большой детсад на 280 мест в Анапской. Три школы капитально ремонтируем по федеральной программе, в следующем учебном году они примут учеников полностью обновленными.

Также в течение года открыли спорткомплекс в Супсехе, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Цибанобалке, Центр единоборств в Алексеевке, спортплощадку с универсальной полосой препятствий на набережной, полностью реконструировали стадион в Виноградном. За этот год установим около 30 воркаут-площадок, а до 2025 года — сотню. Сейчас в работе строительство Центра пляжных и водных видов спорта.

Также завершили капремонт четырехэтажного здания детской поликлиники, начали капремонт ее инфекционного отделения. Открыли в густонаселенном районе города новый филиал детской поликлиники и две амбулатории врача общей практики – в Уташе и Воскресенском.

На самом деле много социальных строек. Но нам надо еще больше. Поэтому стараемся параллельно строить и проектировать. Завершаем один объект — тут же начинаем другой. Мой заместитель начинает и завершает каждый день на стройках, я и сам уже почти профессиональный строитель, ежедневно на повестке обсуждение материалов, смет, поставок, сроков. Но по-другому мы эту проблему не закроем.

Мы нацелены каждый год строить новые объекты, и не только базовые: школы, детсады, спорткомплексы. Есть и другие, не менее важные направления. Например, анапский роддом. Он считается одним из лучших в крае. Но хочется, чтобы в городе был не просто роддом, а красивый, отвечающий всем требованиям времени перинатальный центр. Хочется, чтобы Анапа стала еще и главным городом, где рождаются дети.

G: Как обстоят дела в Анапе с обустройством мест отдыха, парков, скверов, аллей?

ВШ: В этом году мы открыли большой парк в честь 85-летия Краснодарского края в Супсехе. В городе открыт сквер в честь 300-летия прокуратуры России, построен новый участок каменной набережной – он уже стал одной из самых популярных фотозон. Отреконструированы парки в Витязево и Гостагаевской, там проведен целый комплекс работ: благоустройство прогулочных зон, установка малых архитектурных форм, озеленение. Благоустраиваем аллею 100-летия Роспотребнадзора – будет красивая прогулочная зона рядом с набережной.

Строим с нуля парк Крещения Руси — недавно провели массовую высадку деревьев. Это будет уникальная общественная территория, комфортная для спокойного отдыха, зеленая, несущая в том числе познавательную миссию — там создается тропа с историей Крещения Руси.

В следующем году планируем реконструировать Ореховую рощу, добавить прогулочные дорожки, оформить дополнительную входную группу со стороны Дворца бракосочетания, «увязать» парк с новым участком набережной и дополнительно высадить деревья, цветы, кустарники.

В планах на 23-й год — реконструкция парка в поселке Виноградном, он у нас победил в голосовании по проекту «Комфортная городская среда». Будем делать Парк советского виноделия — с уважением к традициям и одновременно в современном ключе.

Еще один важный проект — реконструкция главной площади Анапы — Театральной. А самое главное, 15 декабря, в День города, мы заложили первый камень в основание строительства нашего флагманского проекта благоустройства – Императорского парка. Он разместится на 30 гектарах, будет начинаться от Супсехского шоссе и продолжится до смотровой площадки на берегу с живописным видом на море и город. Будут комфортные прогулочные зоны, фонтаны, игровые площадки, огромный скейтпарк и многие другие объекты.

G: Назовите главные точки экономического роста Анапы.

ВШ: У Анапы есть перспективы практически в каждой сфере. Но, безусловно, титульная — санаторно-курортная. У нас более 1,5 тыс. объектов размещения, среди которых санатории, отели, пансионаты, дома и базы отдыха, детские лагеря, гостиницы. В прошлом году за счет открытия новых четырех- и пятизвездочных отелей емкость курорта увеличилась на 2300 койко-мест. Сегодня 52 наших средства размещения работают по системам «Все включено» и «Ультра все включено», и это рекорд среди российских курортов.

Кроме того, продолжается реализация 13 крупных инвестпроектов по строительству и реконструкции объектов санаторно-курортного и гостиничного комплекса на общую сумму почти 60 млрд руб. Все они — будущие точки притяжения для туристов.

А наш знаменитый Пионерский проспект станет еще привлекательнее для гостей и будет развиваться исключительно в курортном направлении. Разработан проект планировки его территории, где, помимо сохранения детских лагерей и учреждений санаторно-курортного комплекса, предусмотрено создание парков и скверов, прогулочных и спортивных зон, расширение выходов к морю, строительство велодорожек.

Также мы делаем ставку на виноградарство и виноделие. У нас для развития отрасли есть природно-климатические условия, интерес инвесторов, востребованность агротуризма у наших гостей. А еще этой осенью мы собрали рекордный урожай винограда — более 40 тыс. тонн, на 50% больше, чем в 2021 году. Уверен, дальше будем только расти.

G: «Купол безопасности» Анапы прогремел на всю страну. Расскажите про эту систему, доказала ли она свою эффективность?

ВШ: Благодаря «Куполу» с начала сезона-2022, когда система начала действовать, нашей полиции удалось раскрыть 75 преступлений и задержать 23 человека, которые находились в розыске. Сейчас в аппаратно-программный комплекс заведено более 500 камер с функцией нейроаналитики, покрытие охватило всю курортную зону. Система умеет распознавать лица и силуэты, марку, модель и цвет автомобиля, госномера, реагировать на нестандартные ситуации: скопления людей, драки. Причем все программное обеспечение — отечественное, новейшего поколения.

G: Какой потенциал Анапы еще не раскрыт? На какие направления вы планируете делать ставки?

ВШ: Интересное направление — развитие информационных технологий и создание IT-кластера. В последние годы в Анапу с удовольствием переезжают специалисты в сфере IT, которые не привязаны к постоянному месту работы и комфортно трудятся в режиме «удаленки». Главная задача будущего кластера — создать в Анапе полноценную экосистему для развития и коммерциализации проектов в области IТ. Это все позволит апробировать у нас разработки и технологии, которые будут служить на благо цифровой экономики и способствовать становлению Анапы как цифровой столицы юга России.

На уровне правительства РФ обсуждается масштабный проект «Новая Анапа». Его реализация на территории рядом со станицей Благовещенской позволит создать до 15 тыс. гостиничных номеров и ежегодно принимать свыше 3 млн туристов. А для Анапы это новые рабочие места, развитие инфраструктуры, пополнение бюджета — мощный толчок в развитии курорта в целом.

Беседовал Дмитрий Михеенко

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