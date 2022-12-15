Тепло ли тебе, житница?

Общий объем инвестиций в модернизацию источников теплоснабжения Краснодарского края с 2016 по 2022 годы составляет порядка 4,5 млрд руб. Об этом «G» сообщили в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ. В рамках госпрограмм за эти годы в регионе построили 100 новых котельных, заменили или капитально отремонтировали более тысячи километров теплосетей. Тем не менее ремонта требует еще более 50% объектов теплоснабжения. По мнению экспертов, на их замену уйдет восемь-десять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ближайшие десять лет инвесторы планируют модернизировать 151 котельную и около 40 км тепловых сетей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В ближайшие десять лет инвесторы планируют модернизировать 151 котельную и около 40 км тепловых сетей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Деньги в пар

На протяжении многих лет основными проблемами в теплоэнергетической отрасли на Кубани в частности и в России в целом остаются высокий сверхнормативный износ основных фондов, высокие потери при производстве и транспортировке тепла, низкая энергоэффективность и неэкономичность теплоснабжения.

В краевом министерстве ТЭК и ЖКХ говорят, что на сегодняшний день средний уровень износа инфраструктуры теплоснабжения на Кубани составляет 60%. При этом такую степень износа имеют далеко не все котельные или теплосети в регионе. Структурной модернизации и реконструкции требует более половины объектов, так как большинство из них были построены в 60–70-х годах прошлого века.

Сумма инвестиций в модернизацию и эффективную эксплуатацию теплосетей и котельных по заключенным соглашениям между государством и бизнесом в 13 районах Краснодарского края с 2016 года составила порядка 4,5 млрд руб. Начиная с 2020 года в крае, по данным профильного министерства, заключено 19 таких концессионных соглашений в Горячем Ключе, а также Ейском, Кущевском, Ленинградском, Успенском, Новопокровском, Славянском, Апшеронском, Тихорецком и других районах. К сравнению, до 2016 года в Краснодарском крае модернизировали не более 10 котельных в год.

Изменение ситуации связано с тем, что в 2015 году губернатор Краснодарского края утвердил региональную госпрограмму «Развитие топливно-энергетического комплекса», в рамках которой функционирует подпрограмма, регулирующая модернизацию систем теплоснабжения. Как отметили в министерстве ТЭК и ЖКХ края, по этим программам ежегодно на реконструкцию теплосетей из бюджета региона направляется около 300–400 млн руб. В среднем на Кубани обновляют не менее 5% тепловых сетей в год.

«В Краснодарском крае происходит модернизация и самих источников теплоснабжения. С 2016 года в рамках госпрограммы построено более 100 новых котельных. Новые современные источники тепла появились практически в каждом муниципалитете края»,— сообщили в краевом ведомстве. Реконструкция и возведение этих объектов осуществляется как за счет бюджетных средств, так и в рамках частных инвестиций. В частности, до конца года в крае построят и модернизируют 51 котельную, 32 из которых обновят за счет средств инвесторов.

Поводы для выводов

В конце ноября на теплосетях по улице Орджоникидзе в Краснодаре произошла авария. Без отопления и горячей воды из-за скрытой утечки остались семь тысяч жителей. Для устранения порыва потребовалось два дня непрерывных работ. Причиной аварии мог стать гидравлический удар со стороны ТЭЦ.

«После этого инцидента мы сделали определенные выводы. В обязательном порядке будет изменен порядок поиска утечек, что позволит оперативно реагировать на подобные инциденты. Хотим в ближайшее время приобрести тепловизионное оборудование, которое выявляет место утечки без наличия давления в сети или при полной утечке»,— комментирует генеральный директор ООО «Краснодартеплоэнерго» Руслан Хайров.

Он добавляет, что по состоянию на октябрь 2022 года общий объем инвестиций в компанию составил 90 млн руб. С учетом закупленного оборудования общая сумма вложений в этом году достигнет 180 млн руб.

«В обслуживании "Краснодартеплоэнерго" находится почти 600 км тепловых сетей, и это крупный объем. Средний срок службы тепловой сети составляет 20 лет. Нужно каждый год менять около 30 км тепловых сетей (5%). К примеру, на 2023 год компания запланировала замену 34 км внутридворовых тепловых сетей в краевой столице и еще полутора километров магистральных. В ближайшие три-четыре года в городе полноценно будут обновлены все сети»,— обещает господин Хайров.

При этом ремонтные работы ведутся как летом, так и зимой. Главный инженер «Краснодартеплоэнерго» Александр Казаков сообщил, что сейчас производится замена оборудования на 20 котельных с заменой котлов, современной автоматикой, что позволит улучшить качество потребления и снизить количество аварий. Кроме того, на десяти котельных меняют насосное оборудование.

Нагрузка на износ

По данным Росстата РФ, степень износа основных фондов по полному кругу организаций в Краснодарском крае по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составила 50,2% в 2021 году (для сравнения, в 2020 году — 48,2%). Удельный вес полностью изношенных основных фондов коммерческих организаций в 2021 году достиг на Кубани 15,61%, что на 3,1% больше, чем в 2020 году.

Такое увеличение износа, по мнению ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, требует ускорения модернизации инфраструктуры. Он уверен, что увеличение износа основных фондов чревато ростом числа аварий, что ведет к перебоям в снабжении потребителей, а также росту социальной напряженности.

«Вряд ли возможно когда-либо завершить эти работы, ведь пока одни объекты модернизируют, другие в это время изнашиваются, и, завершив ремонт одних, надо приступать к другим. Но можно постараться сократить уровень износа сетей, что сделает снабжение потребителей энергией и теплом более надежным, сократит риск аварий, уменьшит потери ресурсов»,— добавляет эксперт.

Увеличивать темпы модернизации необходимо и в связи с тем, что происходит переориентация торговли на юг, а значит, на инфраструктуру края ляжет дополнительная нагрузка, считает господин Баранов. Он отмечает, что увеличивается число туристов, что требует мощной энергетической инфраструктуры, способной выдержать рост потребления. «Для увеличения модернизации может потребоваться увеличение финансирования из федерального и краевого бюджетов, а также предоставление госгарантий и льгот компаниям отрасли»,— комментирует эксперт.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, с учетом того, что в регионе ремонта требует более 50% объектов теплоснабжения, на их замену (по 5–6% в год) уйдет примерно 8–10 лет. Он добавляет, что тенденция характерна для всей России — аварийность на тепловых сетях в последние годы растет повсеместно. «Износ нарастает, так как сети стареют быстрее, чем идет их обновление. Инвестиций в сумме 4,5 млрд руб. (заключенные концессионные соглашения.— «G») в Краснодарском крае может хватить для ремонта только порядка 30–40% изношенных сетей»,— констатирует аналитик.

Тат Гаспарян