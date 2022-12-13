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Коммерсантъ FM
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Министр обороны Индии заявил о пресечении вторжения китайских военных на территорию страны

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что 9 декабря индийские солдаты смогли предотвратить попытку китайских военных пересечь границу страны в ходе столкновения на индийско-китайской границе в городе Таванг штата Аруначал-Прадеш.

Раджнатх Сингх

Раджнатх Сингх

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Раджнатх Сингх

Фото: Joshua Roberts / Reuters

«9 декабря в районе Янцзы города Таванг войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вторглись и попытались нарушить статус-кво. Эта попытка была решительно пресечена нашими войсками. Наши войска мужественно остановили вторжение НОАК на нашу территорию и заставили их вернуться на свой пост»,— сказал министр обороны на выступлении в парламенте (цитата по Times of India).

Вчера, 12 декабря, вдоль линии фактического контроля (Line of Actual Control, LAC) на западе индийского штата Аруначал-Прадеш произошло столкновение между военными Индии и Китая. Газета The Hindu со ссылкой на источники сообщила, что в ходе столкновений были ранены несколько индийских и китайских военных.

LAC — условная демаркационная линия на приграничных территориях, оспариваемых Индией и Китаем в Южном Тибете, протяженностью более 4 тыс. км. Ее утвердили после первого вооруженного конфликта двух стран в 1962 году. Активные боевые действия продолжались около месяца, Китай тогда на время занял Таванг, но позже отступил, и страны заключили перемирие. Однако споры Индии и Китая по этому вопросу происходят регулярно, поскольку до сих пор нет общепризнанной границы этой территории.

Милена Костерева

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