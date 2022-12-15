«Консолидация общества в сложившейся ситуации важна как никогда»

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

GUIDE: Как вы оцениваете уходящий год для края? Какие вызовы были поставлены перед регионом?

Вениамин Кондратьев: Уходящий 2022 год стал для нас всех временем больших вызовов. Россия испытывает огромное внешнее давление и продолжает твердо отстаивать свою свободу и независимость на международной арене.

Мы столкнулись с беспрецедентными санкциями, которые повлияли на многие ключевые отрасли экономики. Такие условия требовали от нас решительных, слаженных и последовательных действий, чтобы минимизировать возможные риски.

Несмотря на сложности, весь этот год Краснодарский край радушно принимал гостей на наших курортах, мы собрали рекордные урожаи, строили современные медицинские учреждения, спортивные комплексы, школы и детские сады, сотни километров новых дорог, газопроводов и водоводов, запускали производства, обеспечивали качественной кубанской продукцией внутренний рынок. Мы приняли план обеспечения устойчивого развития экономики Кубани, запустили новые меры поддержки.

Сегодня важно сохранить стабильную ситуацию в регионе, обеспечить устойчивость экономики, технологический и продовольственный суверенитет, нарастить темпы развития и, самое главное, дальше продолжать решать проблемы, которые волнуют людей.

G: О мобилизации. На какую помощь могут рассчитывать бойцы, которые служат в зоне СВО? Как поддерживаете семьи тех, кто отправился на передовую?

ВК: Одна из главных задач, поставленных президентом России,— поддержка мобилизованных ребят и их семей. Первое, что мы сделали с момента объявления частичной мобилизации,— приняли решение единоразово выплачивать по 100 тыс. руб. призванным жителям. Эти средства помогли семьям в первое время, пока военнослужащие не начали получать зарплату. К Новому году перечислим по 20 тыс. руб. на каждого ребенка мобилизованных и добровольцев, подготовили и детские новогодние подарки. Кроме того, дети участников СВО, поступившие в этом году в вузы на очные отделения, получат единовременно по 30 тыс. руб.

Понимаем, что для военнослужащих важно знать, что их родные не одни и им помогут в любых вопросах. Никого не оставим без внимания, и призываю коллег — каждое обращение воспринимать как мое личное поручение. За семьями мобилизованных закрепляют отдельных специалистов. Они узнают, какие есть проблемы у родственников, и оказывают поддержку. Руководители муниципалитетов точечно отрабатывают каждый вопрос.

Консолидация общества в сложившейся ситуации важна как никогда. Только объединяя усилия, все вместе мы сможем добиться поставленных целей.

С первых дней специальной военной операции регион формирует и отправляет колонны гуманитарной помощи. Кубанцев всегда отличало стремление помогать в трудную минуту нуждающимся. На сегодняшний день Краснодарский край доставил свыше 660 тонн продуктов, средств личной гигиены, медицинских препаратов, теплых вещей, необходимой экипировки жителям Донбасса и казакам-добровольцам из бригады «Кубань».

G: Регион уже перестраивает сферы экономики под нужды специальной военной операции?

ВК: Обеспечение потребностей Вооруженных сил страны — в приоритете. Поэтому еще одно важное направление нашей работы — промышленное производство продукции для нужд специальной военной операции. Многие наши предприятия уже переориентировались. Особенно это касается легкой промышленности. Благодарен нашим производителям за то, что они выполняют важную социальную миссию и помогают нашим парням на фронте.

Безусловно, мы поддерживаем промышленные предприятия региона, которые увеличивают или открывают новые производства продукции для нужд СВО. Для этого краевой Фонд развития промышленности запустил новый заем «Первая необходимость». По программе предоставляем до 30 млн руб. на три года всего под 1% годовых с отсрочкой погашения основного долга до одного года.

Всего сегодня продукцию для участников специальной военной операции осваивают и выпускают более 30 кубанских предприятий. Они поставляют текстиль, производят экипировку, термобелье, спальные мешки, косметико-гигиенические товары.

G: Какую помощь край оказывает вновь присоединенным территориям РФ, вынужденным переселенцам и беженцам с этих территорий?

ВК: Всех прибывших на Кубань жителей Херсонской области размещаем в пунктах временного проживания, которые организовали в наших здравницах. В них постарались создать максимально комфортные условия проживания.

Для удобства во всех принимающих жителей муниципалитетах открыли Единые информационные центры. Здесь работают сотрудники администраций, миграционной службы, пенсионного фонда, управления соцзащиты, банков, операторы мобильной связи. Все централизовано и оптимизировано в одном здании. В таких центрах можно получить консультации, оформить банковские карты, необходимые документы, в том числе для получения единовременных выплат, жилищных сертификатов, подать заявления на получение российского паспорта. Кроме того, с жителями работают специалисты центра занятости, которые помогут с трудоустройством, подберут работу исходя из квалификации.

G: Каким образом власти Краснодарского края поддерживают региональный бизнес в условиях экономической волатильности и перестройки привычной логистики?

ВК: В секторе МСП в Краснодарском крае занят каждый шестой житель — более 1 млн человек. Стабилизации ситуации способствовали антикризисные решения: в регионе действует сильная система мер поддержки предприятий — на федеральном и краевом уровнях. Это позволяет адаптировать бизнес к новым условиям, обеспечить конкурентоспособность приоритетных направлений. На сегодняшний день в плане обеспечения устойчивого развития экономики Кубани — 87 мероприятий, 80% из них уже используют как малые предприятия, так и крупные промышленные.

На Кубани работают краевые институты поддержки и развития бизнеса. Так, например, доступно 20 видов займов Фонда микрофинансирования — по льготной ставке от 0,1 до 6,5%. Только в этом году ввели пять новых займов по востребованным направлениям — «Торговля», «Социальный», «Экспортер», «Бизнес-ипотека», «Сделано на Кубани». За 11 месяцев уже выдали 943 микрозайма на сумму свыше 2,3 млрд руб. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Такая помощь востребована у предпринимателей в сельском хозяйстве, розничной торговле, производстве.

Также действует ряд льгот для мобилизованных предпринимателей и самозанятых, получивших микрозаймы в Фонде. Для них предусмотрели возможность предоставления отсрочки по уплате основного долга и процентов по займам, заключенным до даты мобилизации.

Краевой Фонд развития бизнеса предоставляет поручительства по банковским кредитам, гарантиям, а также займам. Уже выдано 433 поручительства на общую сумму порядка 2,7 млрд руб. Это позволило предпринимателям привлечь финансовые средства в объеме 5,9 млрд руб.

Видим, что запрос предпринимателей на программы наших региональных фондов растет. Поэтому в этом году их докапитализировали.

Безусловно, мы находимся в тесном взаимодействии с бизнесом. Проводим встречи с представителями крупных и средних предприятий, чтобы «держать руку на пульсе» и понимать, какая поддержка важна для дальнейшего развития. Сегодня им необходимо активно занимать освобождающиеся ниши, стать первыми на внутреннем рынке страны. Это позволит не только увеличивать производство, но и открывать новые рабочие места, получать дополнительные налоги и развивать экономику региона.

«Край вышел на рекордные планки по урожаю зерновых — более 15 млн тонн, винограда — 280 тыс. тонн, фруктов — свыше 450 тыс. тонн»

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

G: Сохраняет ли Краснодарский край свою инвестиционную привлекательность в новых экономических условиях?

ВК: Несмотря на новые экономические условия, санкции и вызовы, компании продолжают инвестировать в регион. В 2022 году в крае реализовали 65 крупных проектов на общую сумму 57,4 млрд руб. и создали более 1,9 тыс. новых рабочих мест. Среди них строительство молочного комплекса на 3000 голов в Каневском районе, модернизация завода по переработке винограда в Темрюкском районе, строительство спортивного баскетбольного комплекса в Краснодаре, реконструкция пансионата «Олимпийский» в пятизвездочный отель в Сочи и другие.

Сейчас в крае реализуют более 480 крупных инвестпроектов на общую сумму порядка 2,6 трлн руб. Это рекордные цифры. Их реализация позволит создать около 82 тыс. новых рабочих мест. Также в этом году мы заключили с инвесторами 135 протоколов о намерениях на общую сумму 352,5 млрд руб. с созданием 21 тыс. новых рабочих мест.

Мы видим рост новых соглашений о реализации проектов, заключаемых с инвесторами. Такие показатели свидетельствуют о том, что инвестор чувствует себя комфортно и готов вкладывать средства в краевую экономику.

Со своей стороны, активно поддерживаем наших инвесторов. На Кубани действуют как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки предпринимателей: льготы, субсидии, предоставление земельных участков без торгов, снижение налоговых ставок. Особое внимание уделяем тем инвестпроектам, которые направлены на создание импортозамещающих производств в условиях санкционного давления на страну.

G: Какие главные инфраструктурные проекты реализуются на территории края сегодня? Расскажите о планах по строительству очистных сооружений и коммунальной инфраструктуры.

ВК: Постоянный рост числа отдыхающих и тех, кто переезжает на Кубань, уже не позволяет просто латать ветхие участки — нам нужны новые коммунальные сети. Четыре года назад мы приступили к масштабной реконструкции Таманского, Ейского и Троицкого магистральных водоводов и за это время практически заново построили 70 километров сетей. Эти объекты позволят обеспечить бесперебойным водоснабжением порядка миллиона жителей Геленджика, Новороссийска, Крымска, северной зоны края, а также Таманского полуострова. Завершить реконструкции планируем до конца 2024 года.

Это многомиллиардные затраты, и строить магистральные водоводы нам помогают инфраструктурные бюджетные кредиты. Благодаря заемным средствам проектируем водопровод в Геленджике — на его строительство привлекли 6,5 млрд руб. Объект должны сдать в 2025-м году.

Также с привлечением федеральных кредитов строим 17 канализационных очистных сооружений в Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Туапсинском районе. Объекты здесь очищают 80% всех сточных вод, поступающих в Черное море. Самый большой транш — почти 66 млрд — мы получили именно на их обновление. К строительству планируем приступить в 2023 году, завершить — в 2025.

Еще один крупный объект — канализационный коллектор в Краснодаре. На строительство привлекли более 13 мдрд руб. из федерального бюджета. Эти средства помогут разгрузить систему водоотведения в центре и развивающихся районах. Приступить к строительству планируем в 2023 году, закончить — в 2026-м.

Кроме того, строим водоочистные сооружения по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Каневской, Крыловской, Темрюке. Закончить планируем в 2023 году, в Ленинградской — в 2024 году. Не снимаем с муниципалитетов задачу по обновлению 5% коммунальных сетей ежегодно. Активно привлекаем в отрасль инвесторов — например, в теплоснабжении с 2020 года заключили 19 концессионных соглашений на обновление котельных в муниципалитетах.

G: Уходящий год ознаменовался в Краснодарском крае рекордным урожаем зерна и ряда других сельхозкультур. Насколько аграрное направление края является основным в экономике?

ВК: Сложно переоценить значимость сельского хозяйства для экономики региона. Для большинства муниципалитетов отрасль имеет высокую социальную значимость и зачастую является градообразующей. Агропромышленный комплекс для нас — это не только производство продукции, но и тысячи рабочих мест, налоги, развитие сельских территорий, а значит — укрепление региона. Безусловно, мы заинтересованы, чтобы отрасль ни в коем случае не стагнировала.

В этом году, несмотря на объективные сложности, связанные с санкционным давлением, АПК демонстрирует высокие показатели практически по всем направлениям. Благодарны президенту и правительству РФ за внимание к отрасли, оперативно принимаемые решения, в частности по минеральным удобрениям, дополнительным средствам на льготные кредиты,— там, где это было жизненно важно.

Как результат — край вышел на рекордные планки по урожаю зерновых — более 15 млн тонн, винограда — 280 тыс. тонн, фруктов — свыше 450 тыс. тонн. Растет и производство животноводческой продукции. Соответственно, перерабатывающая отрасль получила хорошую загрузку. Мы можем с уверенностью сказать, что ни на один социально значимый вид продовольствия дефицита не будет. Кубанской продукцией и край, и другие регионы будут обеспечены.

Сегодня агробизнес остается инвестиционно привлекательным и рентабельным направлением. По итогам первого полугодия 2022 года сумма инвестиций в АПК составила 23,8 млрд руб., что выше уровня аналогичного периода 2021 года на 18%.

«Южный завод тяжелого станкостроения освоил всю линейку продукции, производимой "сединцами", модернизировал ее и поставляет оборудование крупным предприятиям страны»

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

G: Промышленный сектор традиционно не является знаковым для нашего региона, однако на сегодняшний день в области машиностроения, логистики, легпрома и других отраслей промышленности реализуется множество инвестиционных проектов. Расскажите, какие основные проекты реализуются в данной сфере?

ВК: Не соглашусь с вами. Исторически промышленный сектор всегда был в основе экономики Кубани. Продукцию края знали далеко за пределами страны. В 70-х наша сельхозтехника, стройматериалы, фармпрепараты и другие товары экспортировали более чем в 50 стран мира. Шесть лет назад мы поставили стратегическую задачу — возродить утраченные сферы, создать новые производства, разработать собственные технологии. К примеру, в станкостроении, да и в целом — в машиностроении.

Сегодня преемник легендарного завода имени Седина — Южный завод тяжелого станкостроения освоил всю линейку продукции, производимой «сединцами», модернизировал ее и поставляет оборудование крупным предприятиям страны. По итогам этого года завод выпустит 12 станков.

Развитие получил и некогда банкротный Армавирский машиностроительный завод. Предприятие оснащают современным оборудованием для выпуска металлоконструкций всех видов, а также модернизируют оборудование для возобновления производства железнодорожного подвижного состава. Это будет инновационная продукция с увеличенным сроком службы. Также в Армавире запустили производство газовой аппаратуры. Предприятие планирует занять рынок газовых водонагревателей, с которого ушли европейские конкуренты.

В крае производят лифты, новые виды сельхозтехники, пищевого оборудования, металлургическую и другую продукцию. В настоящее время в рамках импортозамещения расширяем действующие производства и создаем новые — в сфере радиоэлектроники, фармацевтики, сельхозмашиностроения. Например, в Краснодаре увеличиваем выпуск хирургических шовных материалов. Такой продукции нет в России. В Крымском районе проектируют первый в нашей стране завод по производству батареек. Недавно достигли договоренности с заводом «Гомсельмаш» о производстве сельхозтехники в крае.

Для достижения технологической независимости создаем условия развития промышленной инфраструктуры, собственной компонентной базы, оборудования с отечественной электроникой. Приняли комплекс мер господдержки промышленных парков. В крае уже действуют пять таких площадок, строят еще три — «ВБ Кубань» и «ТехПромПарк-Северный» в Краснодаре, «Регион 23» в Мостовском районе. В этом году запустили поддержку промышленных технопарков. Первую такую площадку в сфере радиоэлектроники инвестор создает в Краснодаре. Резиденты промтехнопарка будут выпускать в том числе комплектующие и элементы инженерных систем безопасности.

Сейчас разрабатываем меры господдержки для развития инженерно-технических центров на площадках предприятий. Их запуск позволит производителям запускать собственные технологии, повышать квалификацию работников и обучать практическим навыкам молодых специалистов. Один из первых подобных центров планируем организовать в станице Староминской, где производят тракторы «Беларус». Он займется доработкой моделей тракторов для виноградарства. Наши аграрии остро нуждаются в такой технике.

Беседовал Дмитрий Михеенко