Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Уже третий декабрь, подводя итоги, мы пишем, что это был беспрецедентный с точки зрения давления на бизнес год. И каждый раз мы возлагаем надежды на то, что следующий год принесет нам долгожданную стабильность, экономика приспособится под новую реальность, ВВП вырастет и можно будет приступить к долгосрочному планированию развития жизни. Но всякий раз происходит что-то, заставляющее бизнес, потупив глаза, произносить риторическое: «этот кризис не первый и не последний, а очередной».

Вспомним, как весной 2020-го все вокруг прогнозировали крах российской экономики, который должен был наступить после введения локдауна и последующих ограничений в связи с пандемией коронавируса. Экономика не рухнула, а, наоборот, окрепла в 2021-м, чтобы принять новый удар в феврале 2022-го. Сегодня один бизнесмен сказал мне: «Мне не нравится, что происходит, верните мне мой пандемийный год!» Но пандемия — это уже что-то из прошлой жизни, поэтому логично опасаться, как бы не произошло нечто, что заставит людей с теплом и ностальгией вспоминать о 2022-м.

Два главных кризиса для экономики в этом году случились сначала в феврале, когда Россия начала СВО на Украине, ведущие мировые державы ввели санкции в отношении нашей страны, а Центробанк поднял ключевую ставку до 20%, а потом в сентябре, когда была объявлена частичная мобилизация. Но, как констатируют аналитики, обе эти кризисные точки характеризовались временной паникой, кратковременным затишьем и последующим витком развития. Не логично ли предположить, что и самый кризисный в XXI веке для нашей страны год станет точкой отсчета для нового витка развития российской экономики.

А на Кубани пока все спокойно. Рекордный урожай на полях и курортах, а также чисто южная черта предпринимателей — извлекать дивиденды из каждого кризиса. В крае строятся склады для новых логистических маршрутов, порты готовятся стать главными воротами в Россию для параллельного импорта, производители семян, техники, пищевки, IT-разработок лишились конкурентов ввиду ухода зарубежных компаний. И оказалось, что русское может быть не хуже импортного, а если и хуже, то за неимением иного вполне удобоваримым. Так что стакан перспектив для дальнейшего процветания региона уже наполовину полон.

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