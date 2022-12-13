«Бумеранга боятся»

Статистика автономной некоммерческой организации (АНО) «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» показывает низкий уровень давления правоохранительных и административных структур на воронежский бизнес. В самой организации считают, что местные предприниматели пока не готовы рассказывать о своих проблемах, надеясь «договориться» старыми методами, которые уже не работают. Представители прокуратуры, полиции и СКР убеждены, что права бизнеса нарушаются крайне редко. Возражать этому мнению, прозвучавшему в ходе конференция «Забизнес: рейтинг регионов» в конце минувшей недели, предприниматели не стали. Но заметили, что публичные жалобы на нарушения могут обернуться бумерангом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элина Сидоренко во время конференции в Воронеже посоветовала бизнесу чаще жаловаться на силовиков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Элина Сидоренко во время конференции в Воронеже посоветовала бизнесу чаще жаловаться на силовиков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В воронежском центре «Мой бизнес» 9 декабря собрались около трех десятков предпринимателей, юристов и представителей надзорных структур для участия в конференции, чтобы обсудить «актуальные вопросы силового давления на бизнес». Одним из модераторов мероприятия выступила генеральный директор АНО «Платформа» «Забизнес.РФ», профессор МГИМО Элина Сидоренко. Она напомнила, что 19 ноября исполнилось три года с момента создания при поддержке президента РФ цифровой платформы, на которой предприниматели могут сообщать о случаях неправомерного давления правоохранительных органов. За это время Воронежская область «демонстрирует не очень высокие показатели» по обращениям и по этому показателю входит во вторую десятку субъектов РФ.

«Люди или не знают о таком ресурсе, или пытаются умолчать о проблеме»,— предположила госпожа Сидоренко. При этом прокуратура, по словам руководителя АНО, отрабатывает обращения за 15 дней. «Платформа встроена изнутри в органы, так как в каждом ведомстве есть специальный внутренний акт о работе с нами. 16 декабря будет заседать наблюдательный совет АНО, на котором ожидаются первый вице-премьер Андрей Белоусов, помощник президента Максим Орешкин, глава ФНС Даниил Егоров… Все подтвердили, что будут, а наша задача — достучаться до бизнеса, объяснить, что здесь нет врагов»,— рассказала модератор.

Она попросила поднять руку тех из присутствующих, кто в последнее время обращался в прокуратуру. «Проголосовал» только один предприниматель из первого ряда. Сидящий поблизости от него адвокат Сергей Бородин отметил, что предпочитает в таких случаях обращаться в СМИ. «Это не промоушен, прокуратура в рекламе не нуждается,— продолжила Элина Сидоренко.— Но попробуйте эти механизмы… Очень мало людей, которые сегодня договариваются (с правоохранителями.— «Ъ»), это архаика. Очень мало тех (силовиков.— «Ъ»), кто решается это делать. У нас есть большая миссия, чтобы разъяснить, куда идти предпринимателям в сложных ситуациях». На наблюдательном совете, как уточнила руководитель АНО, планируется рассмотреть «два кейса по защите прав» бизнесменов из Орла, которых подозревают в мошенничестве.

Исполняющий обязанности прокурора Воронежской области Дмитрий Неверов рассказал, что в ведомство в течение суток поступают все документы по оперативно-разыскным мероприятиям, которые касаются предпринимателей. В результате «за год были выявлены 26 нарушений» по ОРМ, и за этот период не допущено «ни одного факта незаконного вмешательства в бизнес». «Или мы об этом не знаем»,— добавил Дмитрий Неверов. Он также сообщил, что за год со стороны контрольных органов в прокуратуру поступило 5 тыс. (годом ранее было около 10 тыс.) предложений о проверках предпринимателей. Из них отклонили почти 4 тыс. При этом в 1138 случаях речь шла о внеплановых проверках, из которых отклонили более 800, «в том числе со стороны подразделений МВД»: «Мы полагаем, что это устранение самой возможности давления на бизнес».

Президент торгово-промышленной палаты Воронежской области Сергей Петровский на примере понятия «форс-мажор» рассказал о необходимости изменения федерального законодательства в интересах бизнеса. Он пояснил, что «в ковидные времена» в палату поступило свыше 600 обращений от предпринимателей с просьбой подтвердить факт форс-мажора, но в ответ было выдано только 42 документа. «В связи со специальной военной операцией на это вообще запрет. Нужно менять Гражданский кодекс РФ, так как на территории страны не происходит никаких боевых действий,— отметил господин Петровский.— Но свидетельство о форс-мажоре освобождает только от штрафных санкций, но нисколько от выполнения обязательств предпринимателя по госконтракту».

Первый заместитель начальника главного следственного управления ГУ МВД по Воронежской области Алексей Бухтияров посетовал на то, что с жалобами «в основном предприниматели обращаются веерно во все инстанции, даже в те, которые им не смогут помочь». И все равно «потом они собираются в МВД или прокуратуре». «Мы понимаем, что сейчас трепетное отношение к бизнесу со стороны власти, и с нашей стороны, в частности»,— заверил замначальника ГСУ. По его данным, среди преступлений, к котором могут быть причастны предприниматели, сегодня наиболее распространено мошенничество при исполнении договорных обязательств. «Все материалы по задержанию предпринимателей в течение суток согласовываются прокуратурой. К счастью, в области у нас ни задержаний, ни мер пресечений незаконных не было»,— подтвердил Алексей Бухтияров.

Он постарался отговорить предпринимателей во время доследственных проверок пользоваться статьей 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя самого. «Иначе в таком случае мы не можем проверить сложившуюся ситуацию, разобраться в вопросе на стадии доследственной проверки и не возбуждать уголовное дело. Поэтому нужно честно излагать свою позицию, и, может быть, не дойдет до возбуждения»,— пояснил полицейский.

После его выступления слово попросил адвокат Игорь Щербатых, который оказался еще и «бывшим подчиненным Алексея Ивановича». Он пожаловался на то, что одна из сотрудников полицеского следствия возбудила дело по факту хищения неустановленными лицами субсидий на АПК, сделала это до опроса двух фигурантов, но сразу отправила их в изолятор. Алексей Бухтияров в ответ заметил, что «производство по делу уже закончено, оно отправляется в прокуратуру, которая даст оценку действиям следователя». Уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Павел Ковалев предложил продолжить обсуждение «частного случая» во время личного приема.

Тут в дискуссию вновь вступила Элина Сидоренко. Она заявила, что «самые ужасные обращения на платформу поступают от адвокатов». «Если есть проблема, не спешите знакомиться с материалами дела, остановитесь. Да, адвоката иногда кормят скорость и деньги, но не торопитесь подписывать документы,— посоветовала она.— Не надо делать королем ситуации судью. Давайте не закапывать своих подзащитных».

Следующим слово взял замруководителя управления СКР по Воронежской области Дмитрий Ломакин, который вновь указал на «низкую активность предпринимателей»: «В прошлом году на горячую линию управления было одно обращение, а в этом — ни одного». Председатель регионального отделения «Опоры России» Сергей Наумов пояснил, что больше всего малый и средний бизнес сегодня беспокоят «административные барьеры». Но предприниматели «не жалуются, так как бумеранга боятся». «Очень хочется, чтобы к нам повернулись так же, как к блоку ОПК сегодня»,— добавил он.

В конце мероприятия Элина Сидоренко сообщила, что в текущем году в статусе «проблема решена» уже 150 обращений на платформу, или 15–20%. «Невозможно нашу работу рекламировать, но бизнес сам должен рассказывать о ней по сарафанному радио»,— резюмировала она.

Андрей Цветков