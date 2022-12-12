Быстрей, чем посуху

В Ульяновской области запускают новый логистический канал «Средняя Волга — Энзели — Казвин» — масштабный проект частно-государственного партнерства, реализуемый в соответствии с меморандумом, подписанным губернаторами Ульяновской области и провинции Казвин Исламской Республики Иран. В Региональном центре поддержки и сопровождения предпринимательства отмечают, что реализация проекта позволит значительно снизить сроки и стоимость доставки грузов из Ульяновской области в Иран и в обратном направлении, а также развить логистическую структуру в регионе. В правительстве Ульяновской области называют проект «стратегически важным направлением в масштабах страны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В минувшую пятницу на XIV международном форуме «Деловой климат в России» губернатор Ульяновской области Алексей Русских и губернатор провинции Казвин Исламской Республики Иран Мохаммад Мехди Алаи подписали меморандум о сотрудничестве по запуску запуск логистического канала «Средняя Волга — Энзели — Казвин», сообщила пресс-служба главы Ульяновской области.

Как отмечают в правительстве Ульяновской области, этот «масштабный логистический проект» позволит обеспечить прямую доставку грузов от ульяновских портов до Ирана, по Волге и Каспийскому морю до порта Энзели и далее — до складских терминалов в Казвине. «Канал поможет предпринимателям осуществлять поставки без лишних посредников, использовать все преимущества «свободных» портов и специализированных таможенных терминалов для хранения продукции, производимой в регионах России (порт Энзели является свободной экономической зоной Ирана. — «Ъ»)»,— отмечают в правительстве региона.

Как пояснил «Ъ» директор ульяновского Регионального центра поддержки и сопровождения предпринимательства (АНО РЦПСП, учредитель — минэкономразвития региона) Руслан Гайнетдинов, оператором проекта станет торговый дом «Сделано в Ульяновской области» (ООО; доля 98,04% принадлежит Андрею Пазьбину, владельцу и совладельцу еще четырех компаний разных направлений деятельности; доля 1,96% принадлежит АНО РЦПСП). Фактически, согласно проекту, не сам торговый дом будет вести торговлю с компаниями Ирана,— «он будет лишь предоставлять услугу по организации прямой доставки грузов от заказчиков в Ульяновской области (и других соседних регионов) до покупателей в Иране и от поставшиков в Иране — получателям в Ульяновской области. На сегодня, по словам господина Гайнетдинова, никаких бюджетных затрат на развитие проекта не планируется, все инвестиции — частные, в то же время правительство региона будет оказывать организационную поддержку проекта. По словам господина Гайнетдинова, общая протяженность маршрута — 2,5 тыс. км, согласно проекту предполагается прямой путь. Доставка предполагается от речных портов Ульяновска (предполагается задействовать все пять имеющихся портовых площадок Ульяновска — речпорт в Ульяновске, причал Криушинского судоремонтного завода, причалы в Старой Майне и Сенгилее, а также причал формируемой речной ОЭЗ на левом берегу Волги в Ульяновске). Доставка планируется сухогрузами класса «река-море» с осадкой 3,2 метра и загрузкой по 3–4 тыс. тонн на судно. Время в пути от Ульяновского речпорта до морского порта Энзели — 12 дней. От порта Энзели далее грузы направляются в город Казвин одноименной провинции, которая сама заинтересована в получении целого ряда товаров из Ульяновской области (в первую очередь — зерно). Кроме того, Казвин становится транзитной точкой для дальнейшего направления грузов в Индию, Пакистан, Ирак, Сирию, Армению.

Из Ульяновска на экспорт по уже имеющимся предварительным заявкам предполагается направлять зерно (на сегодня заявка на экспорт зерна по этому маршруту составляет 540 тыс. тонн), растительное масло (50 тыс. тонн, продукцию дерево­обработки (50 тыс. кубометров), а также композитные материалы, комбикорма, муку, сахар, нефтепродукты и даже сено. Из Ирана, согласно предварительным заявкам предприятия Ульяновска, заинтересованы получать различные смолы, ферросплавы, стройматериалы, моноэтиленгликоль, материалы ПВХ, пластмассовую крошку, сырье для производства резины, томатную пасту, изюм (провинция Казвин — один из мировых лидеров по выращиванию винограда Кишмиш и производству изюма). По словам, господина Гайнетдинова, проект позволит развить взаимодействие с предприятиями Индии по поставке в регион автокомпонентов, что по логистике может быть выгоднее, чем доставка из Китая. Согласно проекту, предполагается, что уже на первом этапе реализация проекта позволит увеличить объемы экспорта до 200 млн руб. Руководитель РЦПСП уверен, что в доставке в Иран и далее своих товаров по логистическому коридору будут заинтересованы «Средняя Волга — Энзели — Казвин» и многие предприятия соседних регионов ПФО, а также центральной России. По его словам, реализация проекта позволит сократить сроки доставки грузов, а также снизить их стоимость в сравнении с сухопутными на 35–40%, а в сравнении с железнодорожными маршрутами — до 50%.

Руслан Гайнетдинов также отметил, что проект станет стимулом в развитии логистической инфраструктуры — владельцы портовых площадок уже высказали свою заинтересованность в участии в проекте, и под него намерены в дальнейшем инвестировать средства в развитие портовых площадок в размере около 0,5 млрд руб.

Первые суда в Иран отправятся с открытием навигации с апреля 2023 года.

По сообщению правительства Ульяновской области, уже подписаны на сегодня соглашения на компанией на $10 млн заключен с ульяновским торговым домом «Улмейд» поставку в Иран зерна на сумму 600 млн руб. и экспортный контракт с производителем пиломатериалов «Мир ДПК» на сумму 250 млн руб. Также заключено соглашение с компанией «РусИранЭкспо», которая будет помогать в продвижении, поиске партнеров и покупателей для ульяновских товаропроизводителей на иранском рынке.

Первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева считает, что «выгодное географическое положение региона позволяет Ульяновской области быть крупным логистическим узлом для доставки грузов по пути „река-море“, в данном случае — до Ирана». «Причем, с одной стороны, такой логический проект будет крайне выгоден нашим предпринимателям, помогая снизить их финансовые и временные издержки, с другой — канал поможет решить вопросы с поставками необходимой продукции ввиду в регион. И третий плюс — это укрепление наших партнерских отношений с Ираном, а это стратегически важное направление в масштабах страны»,— отметила вице-премьер.

Сергей Титов, Ульяновск