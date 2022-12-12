Наказание смягчили до штрафа

В Самаре суд признал бывшего ректора Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Дмитрия Мишина виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело против ректора начали расследовать после капремонта в вузе за счет субсидии Минцифры РФ. Во время открытия университета после ремонта выяснилось, что в некоторых помещениях работы не выполнялись. При этом ректор подписал акты приемки работ и оплатил подрядчику 28,8 млн руб. Бывшему главе ПГУТИ назначили наказание в виде штрафа в 15 тыс. руб. Ранее его оштрафовали на 10 тыс. руб. в рамках административного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самарский районный суд Самары признал бывшего ректора Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Дмитрия Мишина виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным суда, в декабре 2021 года ректор университета подписал акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту общежития и оплатил подрядчику 28,8 млн руб. После этого глава ПГУТИ отчитался перед Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций об «успешном освоении выделенных субсидий, показав себя успешным и ответственным работником». При этом капремонт был выполнен не в полном объеме. «Оплата была произведена за фактически невыполненные работы»,— отмечают в ­прокуратуре.

Дмитрий Мишин признал вину в полном объеме и раскаялся. Защита экс-ректора просила суд прекратить уголовное дело и назначить судебный штраф. Это мера уголовно-правового характера, применяемая при освобождении от уголовной ответственности, она не влечет наличия судимости. Прокурор был против освобождения подсудимого от уголовной ответственности. В итоге суд согласился с позицией гособвинителя и признал подсудимого виновным. «При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств и определил в качестве наказания штраф в размере 15 тыс. руб.»,— уточняют в надзорном органе. Приговор в законную силу не вступил.

«Мы изучим текст приговора и мотивы суда при определении вида наказания и в установленные законом 10 дней примем решение об его обжаловании»,— уточнили „Ъ“ в прокуратуре.

В прошлом году Минцифры выделило университету около 80 млн руб. субсидий на капитальный ремонт общежития на ул. Ерошевского, 53 а и учебного корпуса на Московском шоссе, 77. Рабочие должны были восстановить систему отопления и электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, канализацию, отремонтировать фасад и кровлю, заменить окна, произвести внутреннюю отделку ­помещений.

В марте этого года депутат Госдумы Александр Хинштейн с представителями министерства торжественно открыли обновленный вуз, но как позже рассказал парламентарий, делегация «решила обойти все здание целиком и пришла в ужас». Депутат и чиновники зафиксировали отсутствие ремонта на верхних этажах, замену материалов на более дешевые и т.п. Комиссия Минцифры вскоре подтвердила многочисленные нарушения. Результаты проверки ведомство направило в Генпрокуратуру РФ.Позже в ПГУТИ «Ъ» ответили, что ремонт завершен, все замечания устранены.

В мае Дмитрий Мишин покинул пост, но продолжил работать в вузе в качестве преподавателя. Ректором университета назначили Вадима Ружникова. По факту нарушения условий предоставления субсидии прокуратурой района в отношении Дмитрия Мишина было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ.Экс-ректора признали виновным и назначили штраф в размере 10 тыс. руб. Против бывшего проректора вуза Вячеслава Горячева было возбуждено уголовное дело о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). По версии следствия, именно Вячеслав Горячев подписал акты о приеме работ, которых в действительности не было. В сентябре этого года суд признал Вячеслава Горячева виновным и также приговорил к 10 тыс. руб. штрафа.

Как полагает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, с учетом смягчающих обстоятельств суд принял взвешенное решение: «Виновное лицо ранее не было судимо, он раскаялся и признал вину. Нужно иметь в виду, что ч. 1 ст. 285 УК РФ предусматривает наказание не только в виде лишения свободы сроком до четырех лет, но и штрафы в размере до 80 тыс. руб. Иными словами, суд не обязан назначать максимально суровое наказание, при условии, что тяжесть совершенных деяний позволяет назначить штраф, тем более при наличии смягчающих обстоятельств. Вообще штрафы в виде наказания по экономическим составам преступления не являются большой редкостью, и конкретный случай скорее соответствует практике, чем выбивается из нее».

Ани Айвазян