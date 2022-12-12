АктивКапитал банк идет под снос

Суд по требованию ООО «Самарские строительные технологии» наложил арест на четырех­этажное здание бывшего головного офиса АктивКапитал банка на Красноармейской, 1 в центре Самары. В октябре этого года актив продали с торгов 76,1 млн рублей Рафаилу Душтурову. Объект является предметом судебного спора между «Самарскими строительными технологии» и банком, где компания требует снести здание как самовольную постройку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несколько месяцев назад здание банка в центре Самары продали с торгов частному лицу

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Несколько месяцев назад здание банка в центре Самары продали с торгов частному лицу

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил заявление ООО «Самарские строительные технологии» (ССТ) о наложении обеспечительных мер на здание бывшего головного офиса АктивКапитал банка (АК Банк, АКБ) на Красноармейской, 1 в Самаре. В октябре текущего года актив был продан с торгов Рафаилу Душтурову за 76,1 млн руб. Лот объединил четырех­этажное здание площадью 3316 кв. м и земельный участок площадью 1362 кв.м. Начальная цена лота превысила 137,2 млн руб. По данным Kartoteka.ru, Рафаил Душтуров является руководителем и собственником ООО «Маслопроцесс» и ООО «Агропорт», а также бывшим главой ООО «ОйлАгро», оператора маслоэкстракционного завода в селе Калиновка Сергиевского района Самарской области. Согласно определению суда, новому собственнику временно запрещено проводить сделки по отчуждению недвижимости. В ноябре «Самарские строительные технологии» потребовали признать торги и заключенный договор купли-продажи недействительными. Объект является предметом отдельного судебного спора между ССТ и Актив­Капитал банком. До этого, в январе 2020 года, компания обратилась в суд с иском, в котором просила признать здание самовольной постройкой и обязать АК Банк снести объект за свой счет.

• АО «АктивКапитал банк» зарегистрировано в 1994 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», акционерами организации являются Алексей Леушкин (20,19%), Галина Оганесян (3,67%), Татьяна Оганесян (3,46%), Григорий Оганесян (8,19%), ООО «Волга» (10,81%) и ООО «Лира» (50,12%). Банк работал на территории Самарской, Московской, Магаданской областей, а также в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В марте 2018 года АКБ лишился лицензии ЦБ РФ.Как заявил регулятор, к ухудшению финансового состояния организации привел вывод активов. В мае 2018 года суд признал банк банкротом и открыл конкурсное про­изводство.

Судя по материалам дела в электронной картотеке суда, часть офисного здания находится на земельном участке, принадлежащем «Самарским строительным технологиям» (общая площадь участка составляет 9763 кв. м). Представители банка подали встречный иск с требованием лишить компании права собственности на землю, признав недействительным договор купли-продажи участка со Средневолжским станкостроительным заводом, однако суд возвратил заявление истцам, так как «первоначальный и встречный иски имеют разный предмет доказывания и предполагают исследование и оценку различных доказательств».

Согласно информации Kartoteka.ru, «Самарские строительные технологии» является микропредприятием, специализирующемся на «аренде и управлении собственным или арендованным имуществом». Бенефициаром компании является Оксана Басырова. Кроме того, в карточке организации указано, что организации находилась в процедуре банкротства. С соответствующим иском в ноябре 2021 года в арбитраж обратилась ФНС изза неуплаты обязательных налогов в размере 3,1 млн руб. В июне 2022 года налоговая служба заявила о погашении должником задолженности. Суд прекратил производство по делу. На звонок корреспондента «Ъ» в «Самарских строительных технологиях» никто не ответил.

Ранее суд арестовал другой актив банка — недостроенное здание отеля Sheraton в Ростове-на-Дону, часть которого в августе 2021 года на торгах выкупило ООО «Монолит» за 100 млн руб. Обеспечительные меры наложены в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) против акционера АКБ Григория ­Оганесяна.

Сабрина Самедова